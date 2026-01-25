Svijet

Trump: SAD će dobiti sve što želi s Grenlandom

6.1K  
Objavljeno prije 1 sat

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u subotu da će SAD dobiti sve što želi s Grenlandom nakon što su se ranije ove sedmice dogovorile o okvirnom sporazumu.

 Mandel NGAN / AFP / Profimedia

“Imat ćemo sve što želimo. Vodimo neke zanimljive razgovore”, rekao je Trump za New York Post, prenosi Anadolija.

Rekao je da bi SAD mogao dobiti suverenitet nad zemljištem na Grenlandu preuzimanjem vlasništva nad područjima na kojima se nalaze američke vojne baze.

Trump je u četvrtak ublažio svoj ton o sticanju danske teritorije nakon sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom u Davosu, u Švicarskoj.

Objavio je da su razgovarali o okvirnom sporazumu o Grenlandu koji bi riješio njegove sigurnosne probleme i suprotstavio se ruskom i kineskom utjecaju,pišu Vijesti


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh