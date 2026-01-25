Trump: SAD će dobiti sve što želi s Grenlandom

“Imat ćemo sve što želimo. Vodimo neke zanimljive razgovore”, rekao je Trump za New York Post, prenosi Anadolija.

Rekao je da bi SAD mogao dobiti suverenitet nad zemljištem na Grenlandu preuzimanjem vlasništva nad područjima na kojima se nalaze američke vojne baze.

Trump je u četvrtak ublažio svoj ton o sticanju danske teritorije nakon sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom u Davosu, u Švicarskoj.

Objavio je da su razgovarali o okvirnom sporazumu o Grenlandu koji bi riješio njegove sigurnosne probleme i suprotstavio se ruskom i kineskom utjecaju,pišu Vijesti

