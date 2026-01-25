Detalji američkog plana za BiH: Traže upravljanje aerodromima, gasovodom i elektranama u jednom paketu

No, svi procesi moraju da budu biti vođeni odvojeno i transparentno, ističe se. Amerikancima je, međutim, prema svemu sudeći, važno da se gasifikacija, elektrane i aerodromi posmatraju kao dio “jednog paketa”, ocjenjuje urednik portala “Raport”, Kenan Kešmer, koji je imao uvid u pismo koje je stiglo na adresu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

“Hoće li to biti vid koncesije ili nešto drugo o tome se još raspravlja, ali postoji obostrani interes i Vlade FBiH da te aerodrome prepusti, na neki način, američkim kompanijama koje bi njima upravljale. Američka kompanija je u sklopu Pisma namjere dostavila i obiman finansijski plan, ne samo koliko su spremni, uopšte, koliko bi uložili, nego i efekte njihovog ulaganja i djelovanja i tu se precizno navode podaci koliko bi profitirali aerodromi, koliko bi od toga dobila FBiH, ti podaci nisu zanemarljivi”, istakao je Kešmer.

Iz Uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo na naš upit odgovaraju da nisu dobili nikakvu zvaničnu obavijest o pismu. S druge strane, resorni državni ministar Edin Forto, odgovarajući na naš upit, ističe da interes američkih kompanija za ulaganja u ovu oblast nije neobičan s obzirom na to da su aerodromi strateška infrastruktura s dugoročnim potencijalom i stabilnim povratom ulaganja. Ako je projekat privlačan, ističe, biće i ponuda.

“Moj stav je da Bosna i Hercegovina treba biti otvorena za ozbiljne i kredibilne investitore, ali isključivo kroz transparentne, institucionalne procese i u skladu s važećim zakonodavstvom. Svaki projekat, uključujući modernizaciju i upravljanje aerodroma se mora razmatrati odvojeno, uz jasne nadležnosti i zaštitu javnog interesa. Ulaganja u aerodrome moraju biti usmjerena na dugoročni razvoj i unapređenje usluga za putnike i privredu, a ne na kratkoročne ili parcijalne interese”, smatra Forto.

Forto napominje i da privatni kapital želi profit, te da je odgovornost države da prepozna javni interes. Idealno, može biti zadovoljeno oboje. U lošem scenariju, država može biti oštećena. Da se strateški cilj ne može posmatrati odvojeno od političkog ocjenjuje i Luka Popović, urednik portala EX-YU Aviation News. Posebno, jer je posljednjih godina američki uticaj na Balkanu, kako politički, tako i ekonomski oslabio.

“Aerodromi su, izuzetno važan resurs u svakoj državi i onaj ko kontroliše aerodrom ima važnu ulogu u toj državi. Amerikanci, i da su htjeli da u nekoj državi urade nešto slično nisu mogli zato što su svi glavni aerodromi i u regionu i na Balkanu pod koncesijom. Kada govorimo o bivšoj Jugoslaviji svi, s izuzetkom Podgorice, ali je i tu taj proces je u završnom dijelu”, dodao je Popović,piše N1

S druge strane, gostujući u programu N1 televizije, politički analitičar Srećko Latal ocjenjuje da je interes američke politike prema bh. aerodromima pomalo i zabrinjavajući, s obzirom na posljednje poteze američke administracije, globalno.

“Mislim da smo prošli ono vrijeme kada bilo koja intervencija ili investicija sa zapada za nas ili za bilo koga drugog znači neki pozitivan pomak. Puno više nam je potrebno jako ozbiljno i jako dobro izanalizirati sve pozitivne i negativne strane bilo kojeg spoljnog uplitanja”, poručio je Latal.

U međuvremenu, u pismu američke kompanije se dalje navodi da je, za sva tri projekta kojeg Amerikanci posmatraju objedinjeno, predviđeno uspostavljanje posebnog namjenskog društva koje će biti nosilac koncesije za realizaciju ovih projekata.

U pismu su navedena i dva aneksa, a zanimljivo i dodatak A u kojem pomenuta kompanija detaljnije razrađuje komercijalne, finansijske, tehničke i tržišne aspekte projekta, isključivo u informativne i evaluacijske svrhe.

