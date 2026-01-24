Vanredno stanje u SAD-u: Približava se smrtonosna oluja

Popraćena obilnim snijegom i ledenim vjetrom, oluja će se tokom vikenda raširiti duž 3000 kilometara područja, od Novog Meksika na jugozapadu do Mainea na sjeveroistoku, upozorila je meteorološka služba.

Aviokompanije zbog opreza su već otkazale stotine letova, prema medijskim izvješćima.

Mnoge škole otkazale su nastavu u petak.

Također postoji bojazan od nestanka struje, primjerice zbog palog drveća ili zbog pucanja nadzemnih dalekovoda pod težinom leda.

Upozorenja na vremenske uslove ili posebna upozorenja na snazi su za oko 160 miliona ljudi.

Vlasti su pozvale ljude da ne napuštaju svoje domove ako je to moguće i da automobile ostave kod kuće.

U dijelovima Minnesote i Sjeverne Dakote temperature bi mogle pasti čak na minus 45 stepeni Celzijusa, prema vremenskim prognozama,pišu Vijesti

– Širom savezne države New York hladnoća bi mogla biti apsolutno smrtonosna, upozorila je guvernerka Kathy Hochul.

Glavni grad Washington također je proglasio vanredno stanje zbog očekivane snažne snježne oluje tokom vikenda. Mjere stupaju na snagu odmah, rekla je gradonačelnica Muriel Bowser.

Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je iznimnu hladnoću kako bi opet kritikovao klimatske stručnjake.

– Mogu li ekološki pobunjenici molim vas objasniti – Što se to dogodilo s globalnim zatopljenjem, upitao je na svojoj mreži Truth Social.

