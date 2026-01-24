Svijet

Zemljotres u Turskoj, osjetio se i u Istanbulu

9.2K  
Objavljeno prije 50 minuta

Turska državna služba za upravljanje katastrofama i izvanrednim situacijama objavila je da nije bilo negativnih posljedica nakon večerašnjeg potresa u Balikesiru, na zapadu zemlje, za koji su turski seizmolozi rekli da je imao magnitudu 5,1 po Richterovoj ljestvici.

U objavi se također dodaje da se terenska istraživanja nastavljaju.

Prema turskim medijima, potres se dogodio u okrugu Sindirgi u Balikesiru, a neki stanovnici su zbog podrhtavanja izašli na ulice.

Potres se osjetio u Istanbulu i okolnim provincijama, javlja CNN Turk.

Prema ažuriranim podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), potres je imao magnitudu 4,9 stupnjeva Richterove ljestvice.

Prema izvještaju, potres se dogodio u 22:24 po srednjoevropskom vremenu (00:24 po turskom vremenu), a epicentar je zabilježen 62 kilometra jugoistočno od grada Balikesira, na dubini od 11 kilometara.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh