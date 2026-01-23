Završen prvi “produktivan” dan pregovora u Abu Dabiju: Objavljen i prvi snimak delegacija SAD, Ukrajine i Rusije

Prvi trilateralni razgovori između Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije održani su u Abu Dabiju. Pregovori o okončanju rata u Ukrajini, koji je počeo ruskom invazijom u februaru 2022. godine, bit će nastavljeni sutra, prenio je Sky News.

Ovu informaciju potvrdili su i američki i ruski izvori.

– Današnji trilateralni sastanak u Abu Dabiju između Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije bio je produktivan. Razgovori će se nastaviti sutra – rekao je neimenovani zvaničnik Bijele kuće za američku mrežu NBC News.

Prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS, strane su se također složile da će sutra nastaviti razgovore. Istovremeno je objavljen i prvi snimak sa sastanka.

Podsjećamo, ranije danas je objavljeno da se pregovori održavaju u zatvorenom formatu, bez planiranog prisustva medija.

– Mjesto održavanja pregovora nije objavljeno, a ne očekuje se ni prisustvo medija. Barem je to strogi režim koji je na snazi za večeras – rekao je jedan anonimni izvor.

Na sastanku u Abu Dabiju razmatra se sporno pitanje teritorije, što je potvrdio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Teritorijalna pitanja ostaju sporna tačka jer Rusija zahtijeva da Ukrajina preda 20 posto teritorije Donjecka koju još drži pod svojom kontrolom. Zelenski je odbio da se odrekne te teritorije.

