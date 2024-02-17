Putin spreman da donira milijardu dolara Trumpovom Odboru za mir, ali postoji jedna caka: Neće baš ići tako lako

Prema njegovim riječima, preostala sredstva iz zamrznutih ruskih rezervi u SAD mogla bi da budu namijenjena obnovi nakon postizanja mira.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je danas da je tokom pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama Rusija izrazila spremnost da izdvoji milijardu dolara za Odbor za mir za Gazu, ali iz zamrznute ruske imovine.

Prema njegovim riječima, preostala sredstva iz zamrznutih ruskih rezervi u SAD mogla bi da budu namijenjena obnovi nakon postizanja mira.

Ušakov je rekao da bi deo sredstava iz zamrznutih ruskih rezervi mogao da bude iskorišćen za obnovu teritorija pogođenih borbama nakon zaključenja mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, prenosi agencija RIA Novosti.

On je dodao da će se razgovori o ovoj temi nastaviti u okviru bilateralne rusko-američke ekonomske radne grupe.

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sinoć u Kremlju sa specijalnim američkim izaslanikom Stivenom Vitkofom i preduzetnikom i zetom američkog predsjednika, Džaredom Kušnerom, i odlučeno je da će prvi sastanak trilateralne radne grupe Rusija-SAD-Ukrajina za pitanja bezbjednosti biti održan danas u Abu Dabiju, saopštio je prethodno Ušakov, piše Espreso.

Facebook komentari