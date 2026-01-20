Makron: Idemo ka svijetu bez pravila, jedini zakon koji ima stvarnu težinu jeste zakon jačeg

Svijet ulazi u fazu ozbiljne nestabilnosti, dubokih neravnoteža i sve izraženijeg udaljavanja od međunarodnih pravila i prava, upozorio je francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) u obraćanju na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.Makron je istakao da se globalni poredak suočava s dubokim i zabrinjavajućim promjenama, naglasivši da je sve primjetniji snažan zaokret ka autokratiji nauštrb demokratije, uz kontinuirani rast nasilja i sukoba širom svijeta.

Prema njegovim riječima, tokom 2024. godine zabilježeno je više od 60 ratova, što je, kako je naveo, “apsolutni rekord”. Dodao je da su savremeni sukobi postali “normalizovani i hibridni”, te da se sve češće šire na nova područja, uključujući svemir, digitalni prostor, informacijski domen, cyber sigurnost i međunarodnu trgovinu.

– Ovo je i jasan pomak ka svijetu bez pravila, u kojem se međunarodno pravo otvoreno gazi, a jedini zakon koji, čini se, ima stvarnu težinu jeste zakon jačeg, dok se imperijalne ambicije ponovo vraćaju na globalnu scenu – poručio je Makron.

Posebno je naglasio da slabljenje kolektivnog upravljanja i međunarodne saradnje vodi ka nemilosrdnoj i destabilizirajućoj globalnoj konkurenciji. Govoreći o trgovinskim odnosima, Makron je upozorio da u odsustvu saradnje “konkurencija zamjenjuje upravljanje”, pri čemu se ekonomski pritisci i carine sve češće koriste kao sredstvo političkog uticaja,pišu Avaz

Makron je ocijenio da je dodatno zabrinjavajuće sve veće gomilanje novih carina, koje je opisao kao suštinski neprihvatljive, posebno kada se koriste kao instrument pritiska na teritorijalni suverenitet država.Na kraju je upozorio da se razaranjem postojećih međunarodnih struktura uništava i okvir unutar kojeg je moguće rješavati zajedničke globalne izazove, poručivši da je trenutna situacija izuzetno zabrinjavajuća za budućnost međunarodnog poretka.

