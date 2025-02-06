Premijer Grenlanda: Američka upotreba vojne sile nije vjerovatna, ali se ne može isključiti

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Nuuku, zajedno s bivšim premijerom Grenlanda Múteom B. Egedeom, Nielsen je rekao da “ništa nije isključeno” te upozorio da bi svaki napad na Grenland, koji je dio NATO saveza, imao posljedice i izvan samog teritorija”Nije vjerovatno da će se koristiti vojna sila, ali se to ne može ni isključiti – druga strana je to jasno stavila do znanja”, rekao je Nielsen.

Dodao je da vlasti moraju biti spremne na sve scenarije.

“Zbog toga moramo biti pripremljeni na sve mogućnosti. Ali naglašavamo da je Grenland dio NATO-a i da bi svaka eskalacija imala posljedice i za ostatak svijeta”, kazao je grenlandski premijer.

Nielsen je također rekao da nema nikakve sumnje da će Grenland, usljed rastućih tenzija na Arktiku, morati povećati vojno prisustvo.

“Ako pogledamo sektor odbrane, vidimo da se održava veliki broj vojnih vježbi savezničkih zemalja i da napetosti na Arktiku rastu. Nema nikakve sumnje da nam je potrebno veće vojno prisustvo”, rekao je.

Istovremeno je poručio da su razgovori o vlasništvu nad Grenlandom neprihvatljivi.

Nielsen je naveo i da je Grenland u “dobrom dijalogu” s Evropskom unijom, te da vlasti žele dodatno ojačati taj odnos,piše N1

Bivši premijer Múte B. Egede rekao je da je cijelo grenlandsko društvo “emocionalno pogođeno” trenutnim razvojem događaja.

