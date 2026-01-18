“Ne provocirajte tatu”

„Draga Ursula ‘Pfizer’ von der Leyen, nemoj provocirati tatu! Vrati svojih 13 vojnika koje si poslala na Grenland“, napisao je Dmitriev na svom X računu, sugerirajući da bi Sjedinjene Države mogle povećati carine za jedan posto za svakog europskog vojnika na otoku, javlja TASS.

Dear Ursula "Pfizer" von der Leyen, do not provoke the Daddy! Take back the 13 soldiers sent to Greenland. You may get an extra 1% tariff for every soldier sent. https://t.co/R9pyXQuIMJ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 17, 2026

Ranije jučer, predsjednici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, izjavili su da će Trumpove nove carine , koje je najavio na robu iz osam europskih zemalja, potkopati transatlantske odnose, upozorivši da te mjere prijete gurnuti odnose SAD-a i Europe u silaznu spiralu.

Odgovarajući na američko nezadovoljstvo nadolazećim europskim vojnim vježbama na Grenlandu , von der Leyen i Costa istaknuli su da “nadolazeće danske vježbe uz sudjelovanje saveznika i u skladu s ciljem jačanja arktičke sigurnosti ne predstavljaju prijetnju nikome”.

Trump je prethodno na svojoj platformi društvenih medija Truth Social objavio da će SAD početi uvoditi 10-postotne carine na uvoz iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Danske, Nizozemske, Norveške, Finske, Francuske i Švedske te je najavio da će te carine ostati na snazi ​​dok sve strane ne postignu dogovor o pitanju “potpunog i cjelovitog preuzimanja Grenlanda od strane SAD-a”.

Američki predsjednik potvrdio je da će odluka stupiti na snagu 1. veljače i najavio da će se carinska stopa od 1. lipnja povećati na 25 posto.

Trump je kritizirao namjeru europskih zemalja da pošalju svoje snage na Grenland, nazvavši to “vrlo opasnom igrom”.

Američki predsjednik rekao je da je američko “vlasništvo nad Grenlandom ključno za jačanje američke nacionalne sigurnosti” i učinkovito raspoređivanje američkog sustava raketne obrane Zlatna kupola.

Facebook komentari