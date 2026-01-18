Tri lavine u jednom danu u Austriji; poginulo osam ljudi

Sedmero ljudi zatrpano je lavinom u poslijepodnevnim satima na vrhu Finsterkopf, visokom 2.150 metara, u dolini Grossarl u saveznoj pokrajini Salzburgu, rekla je portparolka salzburške gorske službe spašavanja.

Gorska služba spašavanja rekla je da su četiri člana skijaške skupine pronađena mrtva, a neki su teško ozlijeđeni.

Ranije u subotu, jedna žena poginula je u lavini na području Bad Hofgasteina.

Nacionalnosti i dob poginulih i ozlijeđenih u oba slučaja još se ne znaju.

Treća nesreća s lavinom dogodila se kasnije poslijepodne u općini Pusterwald u saveznoj pokrajini Štajerskoj, prema policiji.

Sedam čeških skijaša kretalo se u tom području kada se lavina aktivirala. Troje ih je zatrpano i poginulo je na mjestu događaja, priopćila je policija.

Četiri suputnika koje lavina nije zahvatila evakuirali su spasilački timovi s alpskog terena i pružili im hitnu medicinsku pomoć, dodala je policija.

Opasnost od lavina i dalje visoka

“Situacija s lavinama je opasna”, rekla je portparolka gorske spasilačke službe, objašnjavajući da se svježi snijeg slabo veže za stariji snijeg na vrhovima, što uzrokuje ponovljene lavine,piše N1

Veliki broj spasilaca raspoređen je na mjesto nesreće u subotu. Više od 200 gorskih spasilaca bilo je u pratnji hitne pomoći i nekoliko helikoptera kako bi pomogli u izvlačenju mrtvih i prijevozu ozlijeđenih u bolnicu, prema vlastima.

Nakon nekoliko sedmica bez snijega, u austrijskim Alpama nedavno je palo oko 20-50 centimetara snijega. Mladi Čeh i još jedan muškarac čiji identitet još nije poznat poginuli su skijajući izvan staze u dvjema drugim nedavnim nesrećama s lavinama.

Vlasti su više puta apelirale na skijaše, posebno one na otvorenim skijalištima, da budu iznimno oprezni.

