Bivši Trumpov strateg: “Kanada je sljedeća Ukrajina”

“Sljedeća velika stvar bit će Kanada. Kanada je sljedeća Ukrajina jer ne može braniti svoju sjevernu arktičku granicu, a Kina će doći i uzeti zalogaj”, rekao je Bannon, bivši glavni strateg Bijele kuće.

“Ne mogu je odbraniti i Trump će snažno krenuti protiv Kanade”, piše Daily Mail.

Tokom svog prvog mandata Trump je formirao arktičku radnu skupinu koja je produbila njegovo razumijevanje geostrateške važnosti Grenlanda — i istaknula zabrinutost oko kanadskih ranjivosti na Arktiku.

Predsjednik je već dugo zabrinut zbog kineskih aktivnosti na Arktiku nakon što su se 2018. godine opisali kao “bliska arktička država”, rekli su bivši dužnosnici Bijele kuće za Daily Mail.

Kanada također gradi bliže veze s Kinom, što prijeti narušavanju postojećeg odnosa sa Sjedinjenim Državama.

Kanadski premijer Mark Carney izazvao je zabrinutost Amerikanaca kada je prvi put u gotovo deset godina posjetio Kinu i opisao kineskog predsjednika Xi Jinpinga i Kinu kao “strateške partnere”.

“Vjerujem da nas napredak koji smo ostvarili i partnerstvo koje smo izgradili dobro pozicioniraju za novi svjetski poredak”, rekao je Carney.

Carney je također stao na stranu Danske i NATO saveznika u vezi s interesom predsjednika Trumpa za preuzimanje Grenlanda, ustvrdivši novinarima da je predsjednik Xi “pronašao veliko podudaranje stavova” u pogledu američkih interesa na tom otoku.

Carneyjevi komentari svakako su izazvali zabrinutost u Trumpovoj administraciji, jer je predsjednik poznat po svojoj sumnjičavosti prema stranim aktivnostima na zapadnoj hemisferi.

Predsjednik je dao naslutiti da njegova ponovno iskazana želja za preuzimanjem Grenlanda ima više veze sa sprječavanjem Rusije i Kine da uđu u to strateški važno područje.

“Monroeova doktrina je velika stvar, ali mi smo je nadmašili”

Nakon neviđene operacije u Venecueli koja je dovela do hvatanja i hapšenja venecuelanskog diktatora Nicolása Madura, svijet ozbiljno shvata Trumpovo poštivanje Monroeove doktrine.

“Monroeova doktrina je velika stvar, ali mi smo je nadmašili — jako, jako puno. Sada je zovu Donroe doktrina”, rekao je predsjednik novinarima na konferenciji za medije nakon što je misija dovršena.

Dvjestogodišnju Monroeovu doktrinu iznio je predsjednik James Monroe zajedno sa svojim ministrom rata Johnom C. Calhounom i državnim sekretarom Johnom Quincyjem Adamsom, koji su radili na učvršćivanju američke pozicije na zapadnoj hemisferi.

“Bila je vrlo važna, ali smo je zaboravili. Sada je više ne zaboravljamo”, rekao je Trump novinarima nakon misije u Venecueli te dodao: “Prema našoj novoj strategiji nacionalne sigurnosti, američka dominacija na zapadnoj hemisferi više nikada neće biti dovedena u pitanje.”

“Donroe doktrina” proširuje taj ideal kako bi se ljubomorno branila cijela zapadna hemisfera od rastućeg utjecaja Rusije i Kine,piše N1

“S ‘Donroe doktrinom’ predsjednik Trump oživljava načelo koje je bilo temelj američke vanjske politike gotovo cijelu našu historiju, osim posljednjih 30 godina: Sjedinjene Države imaju i pravo i dužnost osigurati vlastitu hemisferu”, rekao je senator Eric Schmitt iz Missourija za Daily Mail.

“Pod predsjednikom Trumpom Amerika se ponaša kao supersila kakva jest — više se ne ispričavamo zbog provođenja politika koje našu zemlju čine sigurnijom, snažnijom i prosperitetnijom.”

