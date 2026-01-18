EU saziva hitan sastanak zbog Trumpovih prijetnji

Predstavnici država članica Evropske unije danas će održati vanredni sastanak, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio uvođenjem sankcija u vezi s pitanjem Grenlanda, prenosi njemačka novinska agencija dpa. Kipar, koji trenutno predsjedava Vijećem EU-a, saopćio je da je izvanredna sjednica na nivou ambasadora sazvana kao odgovor na najnovije najave iz Sjedinjenih Američkih Država.Trump je najavio da će SAD od 1. februara uvesti dodatne carine od 10 posto na uvoz iz osam evropskih zemalja, zbog neslaganja oko statusa Grenlanda. U više navrata isticao je da želi da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad tim teritorijem, navodeći sigurnosne razloge i, prema njegovim riječima, rastući utjecaj Kine i Rusije u arktičkoj regiji.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je precizirao da će carine obuhvatiti sav američki uvoz iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske. Također je poručio da bi carine mogle porasti na 25 posto od juna, ukoliko se ne postigne dogovor o kupovini Grenlanda,pišu Vijesti

Grenland, koji ima š stepen autonomije, dio je Kraljevine Danske, članice NATO-a. Vlasti Grenlanda ranije su jasno poručile da ne žele postati dio Sjedinjenih Američkih Država, dok pojedine članice NATO-a smatraju da američka kontrola nad ostrvom nije neophodna za sigurnost Arktika.

Za sada nije poznato hoće li se na današnjem sastanku razgovarati o konkretnim protumjerama Evropske unije. EU raspolaže mehanizmima za odgovor na trgovinski pritisak, uključujući uvođenje protucarina i drugih mjera, ali se ti instrumenti uglavnom koriste tek nakon što su iscrpljene sve druge opcije.

U međuvremenu, zemlje kojima je Trump zaprijetio carinama najavile su slanje vojnog osoblja u izviđačku misiju na Grenlandu, u okviru danske vojne vježbe “Arctic Endurance”, koja se provodi u saradnji s NATO saveznicima.

