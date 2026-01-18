Stižu prve reakcije na Trumpov šokantni potez: ‘Dosta je bilo’

Vođa Liberalnih demokrata Ed Davey izjavio je kako je politika premijera Velike Britanije Keira Starmera prema SAD-u “u potpunom rasulu”

“Carine su užasna ideja”, rekla je liderica britanske oporbe Kemi Badenoch, prenosi BBC. Ona je na društvenim mrežama napisala kako je Donald Trump u krivu što uvodi carine Ujedinjenom Kraljevstvu. Dodala je kako će se zbog toga kupci u UK-u i SAD-u suočiti s višim troškovima. “Ove carine bit će još jedno opterećenje za poduzeća diljem naše zemlje. O suverenitetu Grenlanda trebaju odlučivati samo građani Grenlanda”, poručila je, prenosi Vecernji.hr.

Vođa Liberalnih demokrata Ed Davey izjavio je kako je politika premijera Velike Britanije Keira Starmera prema SAD-u “u potpunom rasulu”. On je na društvenoj mreži X objavio kako “Trump sada kažnjava Ujedinjeno Kraljevstvo i saveznike u NATO-u samo zato što rade ispravnu stvar. Vrijeme je da premijer čvrsto stane nasuprot nasilniku u Bijeloj kući i zajedno s europskim i Commonwealth saveznicima natjera ga da odustane od ovog nepromišljenog plana.“

