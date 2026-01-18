Parlamentu upućen prijedlog za izlazak europske zemlje iz NATO-a

Članica stranke Nepokorena Francuska i potpredsjednica Narodne skupštine, Clémence Guette, pokrenula je inicijativu kojom se traži da zemlja izađe iz NATO-a iz više razloga.

U Francuskoj je prvi put podnesen parlamentarni prijedlog koji poziva na povlačenje zemlje iz NATO-a. Inicijativu je pokrenula potpredsjednica Narodne skupštine i članica stranke Nepokorena Francuska, Clémence Guette.

Predlaže raskid s vojnim savezom, i to u trenutku otvorenih sumnji u ulogu SAD-a unutar saveza, kao i u smjer europske sigurnosne politike.

