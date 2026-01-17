Otkriveno ko je pomogao Americi i Trampu za svrgavanje Madura

Ovi razgovori smatraju se ključnima za napore u kontroli situacije unutar Venezuele , rekli su više dobro informiranih izvora, javlja danas Reuters.

Dužnosnici su upozorili Kabelija (62) da ne aktivira sigurnosne službe ili pristaše militantne vladajuće stranke koju nadgleda kako bi ciljali na oporbu u zemlji, rekla su četiri izvora. Taj sigurnosni aparat, koji uključuje obavještajne službe, policiju i oružane snage, ostao je uglavnom netaknut nakon američke akcije 3. siječnja, rekla je agencija.

Cabello je imenovan u istoj američkoj optužnici za trgovinu drogom koju je Trumpova administracija koristila kao opravdanje za uhićenje Madura , ali nije bio uključen u operaciju. Komunikacija s Cabellom , koja se također doticala američkih sankcija i optužnice s kojom se suočava, datira još iz ranih dana sadašnje Trumpove administracije i nastavila se u tjednima neposredno prije Madurovog svrgavanja , rekla su dva izvora upoznata s razgovorima.

Prema izvješćima, administracija je također bila u kontaktu s Kabelijom nakon svrgavanja Madura . Ova komunikacija, koja prije nije objavljena, ključna je za napore Trumpove administracije da kontrolira situaciju unutar Venezuele , prema Reutersu.

Ako ministar odluči aktivirati snage koje kontrolira, to bi moglo potaknuti vrstu kaosa koji Trump želi izbjeći, a istovremeno ugroziti kontrolu privremene predsjednice Delsee Rodriguez , rekao je jedan od izvora.

Nije jasno jesu li razgovori Trumpove administracije s Cabellom proširili na pitanja o budućem upravljanju Venezuelom , kao ni je li poslušao američka upozorenja, napominje Reuters.

Javno je obećao jedinstvo s Rodriguezom, kojeg Trump do sada hvali. Iako SAD Rodrígueza vide kao ključnu figuru u strategiji američkog predsjednika za Venezuelu nakon Madura , vjeruje se da Cabello ima moć održati te planove ili ih poremetiti. Bijela kuća i venezuelanska vlada još nisu komentirale ove navode.

Cabello se dugo smatra drugom najmoćnijom osobom u Venezueli i bliski je suradnik pokojnog bivšeg predsjednika Huga Chaveza , Madurovog mentora, podsjetila je agencija. Elliot Abrams, koji je bio Trumpov posebni izaslanik za Venezuelu tijekom njegovog prvog mandata, rekao je da mnogi Venezuelanci očekuju da će Cabello u nekom trenutku biti smijenjen ako se želi napredovati u demokratskoj tranziciji zemlje.

„Ako i kada ode, Venezuelanci će znati da se režim stvarno počeo mijenjati“, zaključio je Abrams, prenio je Reuters.

Facebook komentari