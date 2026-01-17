U najhladnijem gradu na svijetu ljudi nemaju toalet, evo i zbog čega

Temperature koje se tamo bilježe tokom zime prevazilaze sve što većina ljudi može i da zamisli, ali uprkos ekstremnim uslovima, život u ovom gradu funkcioniše gotovo bez prekida.

Prosječna januarska temperatura u Jakutsku iznosi oko -50 stepeni Celzijusa, dok je najniža ikada izmjerena temperatura u ovom regionu čak -71 stepen. Taj rekord zabilježen je u selu Ojmjakon, koje se često navodi kao najhladnije naseljeno mjesto na Zemlji.

Januar je najteži mjesec za stanovnike ovog područja, a hladnoća je toliko intenzivna da nezaštićena koža može da utrne za svega nekoliko minuta, a promrzline su stalna pretnja.

Kako izgleda svakodnevica na ekstremnom minusu

Da bi se zaštitili od surove klime, stanovnici Jakutska prilagodili su svaki aspekt života. Zgrade su izuzetno dobro izolovane, a sistemi grijanja rade bez prestanka. Nerijetko se može vidjeti da stambeni objekti imaju dvoja, pa čak i troja izlazna vrata, kako bi se spriječio ulazak ledenog vazduha.

Na spoljašnjim stepenicama postavljaju se tepisi jer su ulice gotovo neprekidno zaleđene i klizave. Topla, višeslojna odeća nije stvar izbora, već nužnost.

Kada se smrzavaju telefoni i automobili

U selu Ojmjakon, gdje su temperature još niže, ne postoji klasična kanalizacija jer se cijevi lede. Zbog toga se toaleti uglavnom nalaze izvan kuće. Ni savremena tehnologija nije imuna na hladnoću – mobilni telefoni se često gase, a baterije se prazne za nekoliko minuta.

Stanovnici koji nemaju grijane garaže automobile ne isključuju tokom noći, jer bi se ujutru suočili s nemogućnošću da ih ponovo pokrenu.

Ljudi koji su se navikli na nemoguće

Jakutsk danas ima oko 355.500 stanovnika, a većina se bavi stočarstvom i ribolovom. U jednoj reportaži, novinari su pitali mještane kako izdržavaju ovakve temperature. Odgovori su bili iznenađujuće jednostavni – mnogi tvrde da im hladnoća više ne smeta.

Kako kažu, tijelo i um se s vremenom prilagode, pa ekstremni minusi postaju dio svakodnevice.

Vječno smrznuto tlo i ljetnji komarci

Grad se nalazi oko 450 kilometara južno od Arktičkog kruga, a tlo ispod Jakutska je trajno smrznuto – čak i tokom ljeta. Iako ljetnje temperature mogu da dostignu i preko 30 stepeni, zemlja se nikada u potpunosti ne odmrzava.

I dok bi neko pomislio da u takvim uslovima nema insekata, realnost je drugačija. Zbog rijeke Lene, na kojoj grad leži, ljeti se Jakutsk suočava sa najezdom komaraca, što dodatno začinjava život u ovom ekstremnom mjestu, prenosi Ona.rs.

