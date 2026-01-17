Hiljade ljudi na protestu protiv Trumpa u Kopenhagenu

Mašući zastavama Danske i Grenlanda, autonomne danske teritorije, demonstranti su stvorili more crvene i bijele boje ispred gradske vijećnice u Kopenhagenu, pjevajući “Kalaallit Nunaat!” – ime Grenlanda na grenlandskom jeziku, izvijestio je AFP.Napetosti oko Grenlanda porasle su ovog mjeseca usred ponovljenog inzistiranja američkog predsjednika Donalda Trumpa da želi da SAD preuzme kontrolu nad Grenlandom.U petak je Trump upozorio da bi mogao uvesti carine zemljama koje se protive njegovim planovima za preuzimanje samoupravnog arktičkog otoka, koji je dio Kraljevine Danske.Evropljani su pokazali podršku Grenlandu u vojnoj izviđačkoj misiji koja uključuje oficire iz nekoliko zemalja, među njima i Njemačke,piše Vijesti

