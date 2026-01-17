Danas veliki protesti u Danskoj i na Grenlandu: Građani izlaze na ulice zbog Trumpovog plana

Na društvenim mrežama više tisuća osoba kazalo je da namjerava sudjelovati na prosvjedima na Grenlandu i u Danskoj, u Kopenhagenu, Aarhusu, Aalborgu i Odenseu, na inicijativu više grenlandskih organizacija.

“Cilj je poslati jasnu i jednoglasnu poruku u korist poštivanja demokracije i temeljnih ljudskih prava na Grenlandu“, objasnila je Uagut, nacionalna organizacija građana Grenlanda u Danskoj, na svojoj web-stranici.

Organizatori Uagut, građanski pokret „Ruke s Grenlanda“ i Inuiti – koalicija lokalnih grenlandskih udruga – žele iskoristiti prisutnost delegacije američkog Kongresa u Kopenhagenu kako bi se njihov glas čuo.

Otkad se vratio na vlast prije godinu dana, Trump redovito spominje preuzimanje kontrole nad ogromnim, strateški važnim, ali rijetko naseljenim arktičkim otokom koji pripada Danskoj.

Tvrdi da će ga zauzeti „na ovaj ili onaj način“, kako bi se suprotstavio, prema njegovim riječima, ruskim i kineskim interesima na Arktiku.

U petak navečer, njegov bliski savjetnik Stephen Miller potvrdio je američke stavove o tom teritoriju.

„Grenland je velik koliko i četvrtina Sjedinjenih Država. Danska je, uz svo dužno poštovanje, mala zemlja s malim gospodarstvom i malom vojskom. Ne može braniti Grenland“, izjavio je za Fox News.

No, Sjedinjene Države ne namjeravaju “potrošiti milijarde dolara braneći” taj teritorij dok njegov suverenitet ostavljaju Danskoj, dodao je.

Prosvjedi planirani za subotu dolaze tri dana nakon sastanka u Washingtonu na kojem su danske vlasti priznale da trenutačno ne postoji mogućnost dogovora s američkim čelnicima o budućnosti autonomnog teritorija.

Dok je nekoliko europskih čelnika izrazilo potporu Danskoj, osnivačici NATO-a, američki predsjednik u petak je zaprijetio carinama zemljama koje ne podupiru njegov plan za stjecanje Grenlanda,piše N1

Poziv na prosvjed upućen je i u Nuuku kako bi se suprotstavili “nezakonitim planovima Sjedinjenih Država da preuzmu kontrolu nad Grenlandom”.

Francuska, Švedska, Njemačka i Norveška, kojima su se pridružile Nizozemska, Finska i Ujedinjeno Kraljevstvo, ovog su tjedna najavile raspoređivanje vojnog osoblja za izviđačku misiju na Grenlandu u sklopu danske vježbe “Arctic Endurance”, organizirane sa saveznicima NATO-a.

