Upozorenje Zelenskog: Rusi spremaju nove, ogromne napade na Ukrajinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da obavještajni podaci ukazuju na to da se Rusija priprema za nove velike napade na Ukrajinu. Rekao je to u svojem večernjem obraćanju 16. siječnja.

“Neki današnji zadaci usmjereni su na protuzračnu obranu. Trenutno, obavještajni podaci ukazuju da se Rusi pripremaju za nove ogromne napade. Otvoreno razgovaramo s našim partnerima o projektilima za protuzračnu obranu, o sustavima koji su nam toliko potrebni. Zalihe su nedovoljne. Pokušavamo ubrzati stvari, i važno je da nas naši partneri čuju”, rekao je Zelenski.

Dodao je kako se mnogo toga radi na razini Ministarstva obrane Ukrajine te je pozvao građane da obrate pozornost na upozorenja o zračnim napadima.

Upozorio i uoči napada Orešnikom

Zelenski je i u svom obraćanju 8. siječnja upozorio na mogući veliki ruski napad tijekom noći s 8. na 9. siječnja. Te noći ruske su snage balističkim projektilom Orešnik pogodile Lavovsku oblast, a njegove ostatke kasnije je pronašla Služba sigurnosti Ukrajine. Rusi su također napali Kijev i Kijevsku oblast, gdje su im glavne mete bile stambena područja te kritična i prometna infrastruktura.

