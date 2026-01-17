Ko je Iranka s cigaretom i fotografijom ajatolaha koja je postala simbol protesta?

Jednim dimom cigarete, žena u Kanadi postala je globalni simbol prkosa iranskih demonstranata, koji su prethodnih dana protestovali protiv vlasti u Iranu.

Videosnimak i fotografija, koje posljednjih dana masovno dijele korisnici društvenih mreža, prikazuju ženu, opisanu kao iransku izbjeglicu, dok pali upaljač i plamenom zahvata fotografiju koju drži u ruci.

Papir plane, osvjetljavajući lice ajatolaha Alija Khamneija, najvišeg vjerskog vođe Irana, a zatim žena prinosi cigaretu plamenu, povlači dim i pušta ostatke fotografije da padnu na asfalt.

Ušla u historiju

Bez obzira na to da li su snimak i fotografija inscenirani ili je riječ o spontanom činu prkosa, videosnimak je postao jedna od ključnih slika protesta u Iranu, u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump ponovo razmatra vojnu akciju u toj zemlji.

Gesta je iz virtualnog svijeta stigla i u realni: protivnici režima počeli su paliti cigarete na fotografijama ajatolaha od Izraela do Njemačke i Švicarske, pa sve do Sjedinjenih Američkih Država.

U 34 sekunde snimka, mnogi korisnici platformi poput X, Instagrama i Redita vidjeli su kako osoba u snažnom činu autonomije prkosi nizu zakona i društvenih normi teokratije, navodi AP.

Ona pali sliku vrhovnog vođe Irana, što se u Islamskoj Republici smatra zločinom koji može biti kažnjen smrću.

U tih nekoliko sekundi, koje su se na društvenim mrežama zavrtjele i pojačale milion puta, ona ulazi u historiju.

Društvene mreže danas predstavljaju ključno bojište za kontrolu narativa o sukobima. Demonstranti u Iranu tvrde da je riječ o pobuni protiv represije režima i njegove nesposobnosti. Iranske vlasti sve prikazuju kao zavjeru stranih sila, uključujući Sjedinjene Američke Države i Izrael, s ciljem destabilizacije Islamske Republike.

Obje strane utrkuju se da ispričaju verziju priče koja će ostati upamćena.

Mnogi su se pitali: je li “djevojka s cigaretom” primjer “psiho-operacija”? Ni to nije razjašnjeno. Radi se o metodi ratovanja i državnog djelovanja staroj koliko i sami sukobi, u kojoj neko sa interesom u ishodu namjerno širi određenu sliku ili zvuk. Od lažnih radio-emisija saveznika u Drugom svjetskom ratu do hladnoratovskih parada nuklearnih raketa, historija je prepuna takvih primjera.

Snažna simbolika

Bez obzira na pozadinsku istinu, simbolika čina iranske žene bila je dovoljno snažna da raketnom brzinom obiđe svijet na društvenim mrežama i da na stvarnim protestima inspiriše ljude da je imitiraju.

Žena nije odgovorila na više pokušaja Associated Pressa da potvrdi njen identitet. Ipak, govorila je za druge medije, a AP je potvrdio autentičnost tih intervjua.

Šire se fotografije na društvenim mrežama: Iranke pale cigarete slikama ajatolaha

Na platformi X predstavlja se kao “radikalna feministkinja” i koristi nadimak Morticia Addams, po liku iz serije “The Addams Family”.

– Samo sam željela reći svojim prijateljima da su moje srce i duša uz njih – kazala je u intervjuu za CNN-News18, televizijsku mrežu iz Indije.

U tim razgovorima, žena kaže da je prvi put uhapšena sa 17 godina, tokom protesta “krvavi novembar” 2019. godine, koji su izbili nakon što je Trump povukao Sjedinjene Američke Države iz nuklearnog sporazuma koji je Iran potpisao sa svjetskim silama, a koji je donio razorne sankcije.

– Svi članovi moje porodice još su u Iranu i nisam ih čula već nekoliko dana. Iskreno sam zabrinuta da bi islamski režim mogao napasti njih – istakla je ona.

