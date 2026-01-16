Tramp otkrio zašto nije napao Iran VIDEO

„Nitko me nije uvjerio, uvjerio sam sebe“ , rekao je Trump , prema CNN-u.

Kako je rekao, vijest da Iran neće pogubiti uhićene prosvjednike navela ga je da razmisli o odustajanju od vojne intervencije .

Reporter: Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? U.S. President Donald Trump: "Nobody convinced me – I convinced myself. You had, yesterday, scheduled, over 800 hangings. They didn't hang anyone. They cancelled the hangings. That had a big impact." pic.twitter.com/LSFfMYQDqa — faiyaz brohi (@FaiyazB) January 16, 2026

“Planirali su da juče obese 800 ljudi, i veoma poštujem činjenicu što su to otkazali”, rekao je Tramp.

Trump je u srijedu razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom o iranskoj krizi, a izraelski premijer je navodno zatražio od Trumpa da odgodi vojnu akciju protiv Irana kako bi Izraelu dao više vremena da se pripremi za potencijalnu iransku odmazdu.

Izraelski izvor rekao je da, osim zabrinutosti zbog odmazde, trenutni američki plan uključuje napade na ciljeve sigurnosnih snaga u Iranu, ali Izrael ga ne smatra dovoljno snažnim da značajno destabilizira režim.

Američki dužnosnici kažu da je vojna akcija i dalje na stolu ako Iran nastavi ubijati prosvjednike. Izraelski dužnosnici vjeruju da bi, unatoč odgodi, američki vojni udar mogao uslijediti u nadolazećim danima.

Izraelska vlada je zabrinuta da će Iranci iskoristiti takve pregovore kako bi kupili vrijeme i ublažili američki pritisak.

