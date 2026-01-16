Ukrajina ulazi u EU preko noći

Kako navode, ideja je još u ranoj fazi i zamišljena je kao mogući gest prema Ukrajincima, koji članstvo u EU vide kao ključnu bezbjednosnu garanciju poslije rata i traže uvjerljiv signal da su na putu ka ekonomskoj stabilnosti i integraciji sa Zapadom.

Diplomate su navele da je članstvo Ukrajine u EU do 2027. godine bilo pomenuto u nacrtu mirovnog plana o kojem su razgovarali Sjedinjene Američke Države, Ukrajina i EU, ali da mnoge članice smatraju da je takav rok nerealan, s obzirom na to da je proces pristupanja zasnovan na ispunjavanju kriterijuma i zahtijeva saglasnost svih 27 država članica i njihovih parlamenata.

Prema predlogu koji razmatra Komisija, uobičajeni proces bi bio djelimično obrnut – Ukrajina bi brzo postala članica EU, ali bi pravo glasa i druga puna prava sticala postepeno, u zavisnosti od napretka u usklađivanju sa zakonodavstvom Unije.

“Moramo da priznamo da je realnost danas drugačija nego kada su pravila proširenja prvi put postavljena” rekao je jedan zvaničnik EU, dodajući da bi ovakav model mogao da se primjeni i na druge kandidate.

Zvaničnici ističu da Ukrajina, za razliku od drugih zemalja kandidata, nema luksuz dugogodišnjeg procesa, jer bi eventualni mirovni sporazum mogao da podrazumijeva teritorijalne ustupke i bude teško prihvatljiv za javnost.

“U interesu Evrope je da Ukrajina bude u EU zbog naše sopstvene bezbjednosti” rekao je jedan diplomata, navodeći da je potrebno pronaći “kreativna rješenja” za brzo političko uključivanje Ukrajine, uz puno članstvo kada se ispune svi uslovi.

Zvaničnici priznaju da bi ovakav model bio teško prihvatljiv za sve članice i da bi mogao da otvori pitanja ravnopravnosti sa državama koje su prošle, ili još uvijek prolaze tradicionalan proces pristupanja, prenosi 24sata.rs

