“Posljednji ekser u kovčegu terorizma”: IRAN poglasio kraj nemira?

Objavljeno prije 29 minuta

Iranski načelnik policije Ahmadreza Radan izjavio je da je mir uspostavljen diljem Irana nakon višednevnih nemira, dok su vlasti za nasilje okrivile strane aktere te objavile da je u nekoliko pokrajina uhapšen niz osumnjičenika.

Iranski šef policije, brigadni general Ahmadreza Radan , izjavio je da je mir uspostavljen diljem Irana nakon višednevnih nemira , rekavši da je suradnja građana sa sigurnosnim snagama “ekser u kovčegu terorizma”.

Radan je rekao da unatoč novim pozivima iz inozemstva na nerede, nije bilo prijavljenih okupljanja diljem zemlje, a domaći mediji izvijestili su da je Iran imao svoju “najmirniju noć” od početka krize, izvijestila je iranska Press TV.

„Božjom milošću i uz svjesnu prisutnost naroda, posljednji ekser je zakucan u kovčeg terorizma “, rekao je Radan, dodajući da je suradnja između javnosti i sigurnosnih snaga „tajna ove pobjede“.

Podsjetio je na skupove održane ranije ovog tjedna diljem zemlje, gdje su građani, kako je rekao, osudili nerede koje podržavaju strane vlasti i izrazili podršku islamskom establišmentu.

Prema njegovim riječima, Iran je svjedočio “neviđenoj razini mira i sigurnosti”, bez uličnih nemira.

Nemiri su izbili nakon početnih, uglavnom mirnih prosvjeda pojedinačnih trgovaca zbog nestabilnosti valute i rastuće inflacije, za koje vlasti tvrde da su povezani s američkim i europskim sankcijama.

Dužnosnici kažu da su se prosvjedi 8. siječnja pretvorili u organizirano nasilje, za koje se okrivljuju strani pobunjenici i sabotaške skupine. Prema vlastima, naoružane skupine napale su trgovine , banke , autobusne kolodvore i vjerske objekte , ubivši nekoliko pripadnika sigurnosnih snaga i civila.

Teheran smatra Izrael i Sjedinjene Države izravno odgovornima za nasilje.

Vrhovni zapovjednik iranske vojske, general-major Amir Hatami , izjavio je da su oružane snage spremne suprotstaviti se svim teorijama zavjere.

„Svi zaštitari su spremni neutralizirati zavjere koje su smislili iranski neprijatelji“, rekao je Khatami , naglašavajući da je narod odigrao ključnu ulogu u stabilizaciji situacije.

Istodobno, iranske vlasti objavile su da je u nekoliko pokrajina izvršen niz uhićenja povezanih s nemirima.

U južnoj pokrajini Fars, policija je u gradu Marvdasht uhitila pet članova terorističke ćelije, osumnjičenih za umiješanost u ubojstvo trojice pripadnika sigurnosnih snaga 8. siječnja. Zaplijenjena je velika količina oružja i streljiva , dok je potraga za drugim osumnjičenikom u tijeku.

Ministarstvo obavještajnih poslova objavilo je da je u gradu Kermanu razbijena teroristička mreža uhićenjem šest ključnih osoba osumnjičenih za oružane napade i terorističke aktivnosti. Navodno su zaplijenjeni vatreno oružje, eksploziv i oprema, a neki od osumnjičenika povezani su sa stranim obavještajnim službama.

U južnoj pokrajini Hormozgan uhićeno je 10 članova terorističke ćelije , uključujući dvije žene, dok su u sjevernoj pokrajini Golestan sigurnosne snage pritvorile naoružanog osumnjičenika koji je, prema vlastima, javno prijetio građanima nasiljem.

Iranski ministar obrane Aziz Nasirzadeh rekao je da SAD i Izrael stoje iza organizacije i financiranja nemira, navodeći da Teheran ima “precizne obavještajne podatke” o koordinacijskim centrima u inozemstvu koji, kako je rekao, podržavaju separatističke i terorističke skupine.

Visoki dužnosnici pozvali su građane da se distanciraju od naoružanih skupina, dok je pravosuđe reklo da neće biti tolerancije prema terorizmu i vandalizmu.


