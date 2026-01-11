“Posljednji ekser u kovčegu terorizma”: IRAN poglasio kraj nemira?

Iranski šef policije, brigadni general Ahmadreza Radan , izjavio je da je mir uspostavljen diljem Irana nakon višednevnih nemira , rekavši da je suradnja građana sa sigurnosnim snagama “ekser u kovčegu terorizma”.

Radan je rekao da unatoč novim pozivima iz inozemstva na nerede, nije bilo prijavljenih okupljanja diljem zemlje, a domaći mediji izvijestili su da je Iran imao svoju “najmirniju noć” od početka krize, izvijestila je iranska Press TV.

„Božjom milošću i uz svjesnu prisutnost naroda, posljednji ekser je zakucan u kovčeg terorizma “, rekao je Radan, dodajući da je suradnja između javnosti i sigurnosnih snaga „tajna ove pobjede“.

Podsjetio je na skupove održane ranije ovog tjedna diljem zemlje, gdje su građani, kako je rekao, osudili nerede koje podržavaju strane vlasti i izrazili podršku islamskom establišmentu.

Prema njegovim riječima, Iran je svjedočio “neviđenoj razini mira i sigurnosti”, bez uličnih nemira.

Nemiri su izbili nakon početnih, uglavnom mirnih prosvjeda pojedinačnih trgovaca zbog nestabilnosti valute i rastuće inflacije, za koje vlasti tvrde da su povezani s američkim i europskim sankcijama.

Dužnosnici kažu da su se prosvjedi 8. siječnja pretvorili u organizirano nasilje, za koje se okrivljuju strani pobunjenici i sabotaške skupine. Prema vlastima, naoružane skupine napale su trgovine , banke , autobusne kolodvore i vjerske objekte , ubivši nekoliko pripadnika sigurnosnih snaga i civila.

Teheran smatra Izrael i Sjedinjene Države izravno odgovornima za nasilje.

Vrhovni zapovjednik iranske vojske, general-major Amir Hatami , izjavio je da su oružane snage spremne suprotstaviti se svim teorijama zavjere.

„Svi zaštitari su spremni neutralizirati zavjere koje su smislili iranski neprijatelji“, rekao je Khatami , naglašavajući da je narod odigrao ključnu ulogu u stabilizaciji situacije.

Istodobno, iranske vlasti objavile su da je u nekoliko pokrajina izvršen niz uhićenja povezanih s nemirima.

U južnoj pokrajini Fars, policija je u gradu Marvdasht uhitila pet članova terorističke ćelije, osumnjičenih za umiješanost u ubojstvo trojice pripadnika sigurnosnih snaga 8. siječnja. Zaplijenjena je velika količina oružja i streljiva , dok je potraga za drugim osumnjičenikom u tijeku.

Ministarstvo obavještajnih poslova objavilo je da je u gradu Kermanu razbijena teroristička mreža uhićenjem šest ključnih osoba osumnjičenih za oružane napade i terorističke aktivnosti. Navodno su zaplijenjeni vatreno oružje, eksploziv i oprema, a neki od osumnjičenika povezani su sa stranim obavještajnim službama.

U južnoj pokrajini Hormozgan uhićeno je 10 članova terorističke ćelije , uključujući dvije žene, dok su u sjevernoj pokrajini Golestan sigurnosne snage pritvorile naoružanog osumnjičenika koji je, prema vlastima, javno prijetio građanima nasiljem.

Iranski ministar obrane Aziz Nasirzadeh rekao je da SAD i Izrael stoje iza organizacije i financiranja nemira, navodeći da Teheran ima “precizne obavještajne podatke” o koordinacijskim centrima u inozemstvu koji, kako je rekao, podržavaju separatističke i terorističke skupine.

Visoki dužnosnici pozvali su građane da se distanciraju od naoružanih skupina, dok je pravosuđe reklo da neće biti tolerancije prema terorizmu i vandalizmu.

