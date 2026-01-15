“Stvari su se za sada smirile”: Kako su Turska i arapske zemlje uspjele uvjeriti Trumpa da ne napadne Iran

Regionalne sile, uključujući Saudijsku Arabiju, Tursku, Katar, Oman i Egipat, pozivale su Trumpovu administraciju na suzdržanost. Ove države upozorile su Washington na moguće posljedice koje bi snosili iranski susjedi u slučaju američkog vojnog udara, što bi neminovno izazvalo i rast globalnih cijena nafte i plina.

– Stvari su se za sada smirile – izjavio je jedan arapski zvaničnik.

– SAD daje vrijeme za razgovore s Iranom kako bi vidjeli u kojem će se pravcu situacija dalje razvijati – dodao je.

Komunikacija između SAD-a i Islamske Republike omogućila je iranskim zvaničnicima da uvjere Trumpa kako neće biti pogubljenja demonstranata te da broj žrtava protesta nije onoliko visok koliko se izvještavalo izvan zemlje. Zvaničnici se sada nadaju da bi ova komunikacija, kojoj su možda posredovale treće strane poput Rusije ili Omana, mogla prerasti u daljnje pregovore u narednim danima.

Tenzije su porasle ranije ove sedmice nakon što je Trump na društvenim mrežama sugerirao američku akciju objavom „Pomoć stiže“.

Povlačenje trupa i kretanje nosača aviona

Spekulacije o neposrednom američkom napadu dodatno su podgrijane u srijedu, kada su osoblje i avioni povučeni iz zračne baze Al Udeid u Kataru, sjedišta američke regionalne vojne komande. Prema satelitskim analizama, grupa nosača aviona USS Lincoln kretala se prema regiji iz Indijskog okeana.

Međutim, Trump je kasnije izjavio da je dobio uvjeravanja da nema ubijanja demonstranata.

– Rečeno nam je da ubijanje u Iranu prestaje i da je stalo. Nema planova za pogubljenja – rekao je Trump u Ovalnom uredu, ne precizirajući izvor informacija. Njegova izjava odmah je izazvala pad cijena nafte, jer su se trgovci manje bojali vojnog sukoba koji bi ugrozio iransku proizvodnju ili transportne rute kroz Hormuški moreuz.

„Još nije gotovo“

Iako se situacija čini mirnijom, jedan diplomata rekao je za Financial Times da nije jasno da li je vojno razmještanje uvod u napad ili pokušaj zbunjivanja Irana.

Izvori upozoravaju da vojne opcije i dalje ostaju na stolu dok SAD procjenjuje efikasnost mogućih udara.

– Trump je spreman povući obarač i proglasiti deeskalaciju blefom – rekao je jedan od izvora, dodajući da američki predsjednik želi „brz i definisan ishod“, sličan onom koji je postignut njegovom vojnom intervencijom u Venecueli.

