Šta znamo o američkoj grupi HRANA koja stoji iza podataka o broju poginulih u Iranu?

Protesti u Iranu, koji su započeli krajem decembra 2025. zbog pogoršanja ekonomskog stanja u zemlji, eskalirali su u širi izazov njegovom klerikalnom vodstvu, koje je na vlasti od Islamske revolucije 1979. godine.

Napetosti sa Sjedinjenim Državama porasle su otkako je američki predsjednik Donald Trump nagovijestio da bi Washington mogao vojno intervenirati u Iranu ako dođe do obračuna s protestantima.

Kritičari iranske vlade, prvenstveno na Zapadu, tvrde da su u protestima poginule hiljade ljudi. Konkretno, američka novinska agencija Human Rights Activists News Agency (HRANA) u srijedu je procijenila broj poginulih na 2615.

Međutim, iranska vlada tvrdi da su te brojke preuveličane, a iranska državna televizija navodi da se radi o oko 300.

U srijedu navečer, Trumpov ton se ublažio kada je rekao da je dobio uvjeravanja od Irana da su ubistva protestanata u Iranu prestala i da se neće provoditi pogubljenja pritvorenih demonstranata.

No njegove ranije prijetnje napadom na Iran potaknule su Teheran da upozori na odmazdu, a u srijedu je Katar potvrdio da je dio osoblja uklonjen iz zračne baze Al Udeid, u kojoj se nalaze američke oružane snage, rekavši da je to odgovor na “trenutne regionalne napetosti” .

U Iranu je došlo do sukoba između demostranata i sigurnosnih snaga, što je rezultiralo smrtnim slučajevima. Prema nadzornoj organizaciji NetBlocks, nestanak interneta koji je u četvrtak ušao u osmi dan posebno je otežao praćenje stvarnog broja smrtnih slučajeva.

Šta znamo o broju poginulih u Iranu?

Iran nije objavio službeni broj poginulih, ali vlasti su ove sedmice izjavile da je više od 100 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno u sukobima s protestantima. Opozicioni aktivisti rekli su da je broj žrtava mnogo veći i da uključuje više od 1000 protestanata.

HRANA je izvijestila da se broj poginulih u srijedu popeo na najmanje 2615.

Norveška organizacija Iran Human Rights (IHR) izvijestila je u srijedu da je najmanje 3428 prosvjednika ubijeno u obračunu s demonstracijama.

No istog dana, iranska državna televizija je izvijestila da se u Teheranu održavaju masovni sprovodi na kojima će biti pokopano 300 tijela pripadnika sigurnosnih snaga i civila.

U intervjuu za Fox News u srijedu, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi porekao je da Teheran ima planove za pogubljenje prosvjednika. Tokom ovog intervjua, Araghchi je umanjio značaj prijavljenog broja poginulih.

„Svakako poričem brojke i podatke koje su iznijeli. To je pretjerivanje, to je kampanja dezinformacija, samo da bi se pronašli izgovori, samo da bi se izvršila još jedna agresija protiv Irana“, rekao je Araghchi, dodajući da se broj preuveličava kako bi se Trump uključio u sukob.

Al Jazeera ne može neovisno provjeriti nijednu od objavljenih brojki.

Među svim tim brojkama, HRANA-ine brojke su one koje najčešće citiraju novinske organizacije diljem svijeta.

Što je HRANA?

Prema njihovoj web stranici, HRANA sa sjedištem u SAD-u je novinska agencija povezana s organizacijom Human Rights Activists in Iran (također poznatom kao HRAI i HRA), koja je opisana kao „nepolitička i nevladina organizacija sastavljena od zagovornika koji brane ljudska prava u Iranu“.

Na web stranici se navodi da je HRAI osnovan 2005. godine, ali se ne navodi ime niti detalji o tome tko je osnovao organizaciju.

U njemu se navodi da se u februaru 2006. godine mala skupina iranskih aktivista okupila kako bi organizirala proteste protiv kršenja ljudskih prava u zemlji.

„Taj je napor postavio temelje šire vizije koja je na kraju dovela do osnivanja organizacije kasnije poznate kao Aktivisti za ljudska prava u Iranu“, navodi se na web stranici, dodajući da je u početku napor bio usmjeren na političke zatvorenike. Podržavao je porodice žrtava, dokumentirao zlostavljanja i provodio kampanje javnog obrazovanja u Iranu.

Zašto je grupa sada sa sjedištem u SAD-u?

Do marta 2010., grupa je legalno registrirana u Iranu, prešavši iz “polutajne organizacije u onu koja otvoreno djeluje u Iranu”, navodi se.

Organizacija dodaje da je tokom tog vremena grupa odlučila javno otkriti imena svojih vođa. „Javnim otkrivanjem imena naših vođa nadali smo se neutralizirati takve sumnje koje su u prošlosti dovele do brutalnih obračuna.“

Međutim, vlada je to ipak suzbila, navodi se.

Na web stranici se dodaje: „Vojni obračun s našom organizacijom 2. marta 2010. ostavio je naše članove još odlučnijima nego prije da se pregrupiraju i u konačnici obnove potrebnu infrastrukturu za nastavak našeg rada unatoč sigurnosnim rizicima koji su prijetili svakome od nas.“

Prema dokumentu koji je Amnesty International objavio 12. marta 2010., HRAI je izvijestio da su iranske sigurnosne snage između 2. i 3. ožujka izvršile raciju u kućama i radnim mjestima najmanje 29 njihovih članova, uhapsivši 15 osoba.

Na web stranici se dodaje da se ubrzo nakon obračuna HRAI registrirao u SAD-u kao neprofitna organizacija te se usredotočio na regrutiranje kvalificiranih članova, integraciju tehnologije u svoje poslovanje i „dobivanje odgovarajućih izvora financijske potpore“.

Kakva je HRANA-ina procjena krize u Iranu?

HRANA je ove sedmice izvijestila da je od 2615 poginulih osoba 2435 demostranata, 153 povezanih s vladom ili vojskom, a 14 civila koji nisu protestvovali.

Osim broja poginulih, HRANA je izvijestila da je 18.470 ljudi uhapšeno tokom 617 protesta u 187 gradova, počevši od 28. decembrau Teheranu.

HRANA je također objavila vijesti na internetu s imenima, fotografijama, dobi i drugim informacijama o nekim ljudima za koje tvrdi da su uhapšeni ili ubijeni.

Što znamo o podupirateljima, članovima i metodologiji HRANA-e?

Al Jazeera je kontaktirala HRANA-u za komentar, ali glasnogovornik je odbio otkriti informacije o članovima skupine ili izvorima financiranja, navodeći sigurnosne probleme.

Glasnogovornik je za Al Jazeeru rekao da organizacija potvrđuje sve podatke primarnim izvorima, ali je rekao da ne može otkriti identitete pojedinaca ili organizacija u Iranu s kojima HRANA potvrđuje informacije. Njihova metodologija za prikupljanje i analizu podataka nije navedena na njihovim web stranicama.

Kako se HRANA-ino prethodno izvještavanje uspoređuje sa službenim vladinim podacima?

Iran je vodio 12-dnevni rat s Izraelom od 13. do 24. lipnja 2025. godine.

HRANA je izvijestila da je tijekom sukoba u Iranu ubijeno 1190 ljudi, a 4475 ih je ranjeno. Ove brojke uključuju civilne i vojne žrtve. Organizacija je dodatno izvijestila da su tokom rata iranske sigurnosne snage uhapsile 1596 ljudi.

Nasuprot tome, prema iranskom Ministarstvu zdravstva i medicinskog obrazovanja, tijekom rata je ubijeno 610 ljudi, a 4746 ih je ranjeno.

U septembru 2022. godine, mlada žena po imenu Mahsa Amini, 22 godine, uhapšena je u Teheranu zbog navodnog nepropisnog nošenja hidžaba. Srušila se u pritvoru i umrla u bolnici nekoliko dana kasnije.

Njena smrt izazvala je nacionalno ogorčenje i raširene prosvjede u Iranu koji su trajali nekoliko tjedana. Na ulicama se skandirao slogan “žena, život, sloboda”.

HRANA je u oktobru 2022. izvijestila da je tokom tih protesta poginulo 200 ljudi, a uhapšeno oko 5500 ljudi.

Taj broj poginulih podudarao se s podacima državnog sigurnosnog vijeća iranskog ministarstva unutrašnjih poslova, koje je u decembru 2022. saopštilo da je od septembra ubijeno više od 200 ljudi. Sigurnosno tijelo reklo je da među poginulima su pripadnici sigurnosnih snaga, oni koji su ubijeni u “terorističkim napadima”, oni koje su ubile strane skupine, a one koje su ubile državne snage opisalo je kao “izgrednike” i “naoružane antirevolucionarne elemente koji su bili članovi secesionističkih skupina”, prenosi Aljazeera.

