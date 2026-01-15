Fidan: Protivimo se bilo kakvoj vojnoj intervenciji u Iranu

Kako je naveo, Ankara insistira na političkom dijalogu kao jedinom održivom rješenju za postojeće napetosti.

U tom kontekstu, Fidan je potvrdio da je u proteklim danima dva puta telefonski razgovarao s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araqchijem, pri čemu je naglašena potreba za smirivanjem situacije i nastavkom diplomatskih kontakata.

Prema informacijama iz turskih diplomatskih izvora, Turska je paralelno bila u komunikaciji i s američkim zvaničnicima, nastojeći da se spriječi dalja eskalacija krize.

„Protivimo se vojnoj intervenciji protiv Irana. Smatramo da Iran treba sam rješavati svoja unutrašnja pitanja, a naš prioritet je očuvanje stabilnosti“, poručio je Fidan.

Govoreći o međunarodnim odnosima, posebno se osvrnuo na položaj izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na evropskoj političkoj sceni. Prema njegovim riječima, sve je očiglednije da evropski lideri izbjegavaju javne susrete s izraelskim premijerom.

„Osim grčkog premijera, da li vidite nekog drugog evropskog lidera koji odlazi u Tel Aviv i javno se fotografiše s Netanyahuom? Ne vidite, jer niko ne ide. Evropski političari dolaze na vlast putem izbora i svjesni su da takve fotografije danas ne nailaze na odobravanje javnosti“, rekao je Fidan,pišu Vijesti

Dodao je i da je Netanyahu, prema njegovoj ocjeni, u velikoj mjeri međunarodno izoliran, te da mu je prostor za diplomatska putovanja izuzetno sužen.

„Može li Netanyahu uopće putovati igdje osim u Sjedinjene Američke Države? Ne može. Eventualno u Grčku, ali i to je upitno“, zaključio je šef turske diplomatije.

