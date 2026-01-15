Svijet

Fidan: Protivimo se bilo kakvoj vojnoj intervenciji u Iranu

Objavljeno prije 22 minute

Turska se odlučno protivi bilo kakvoj vojnoj intervenciji u Iranu i smatra da bi takav potez doveo do ozbiljne destabilizacije regije, izjavio je ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan tokom obraćanja novinarima.

Kako je naveo, Ankara insistira na političkom dijalogu kao jedinom održivom rješenju za postojeće napetosti.

U tom kontekstu, Fidan je potvrdio da je u proteklim danima dva puta telefonski razgovarao s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araqchijem, pri čemu je naglašena potreba za smirivanjem situacije i nastavkom diplomatskih kontakata.

Prema informacijama iz turskih diplomatskih izvora, Turska je paralelno bila u komunikaciji i s američkim zvaničnicima, nastojeći da se spriječi dalja eskalacija krize.

„Protivimo se vojnoj intervenciji protiv Irana. Smatramo da Iran treba sam rješavati svoja unutrašnja pitanja, a naš prioritet je očuvanje stabilnosti“, poručio je Fidan.

Govoreći o međunarodnim odnosima, posebno se osvrnuo na položaj izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na evropskoj političkoj sceni. Prema njegovim riječima, sve je očiglednije da evropski lideri izbjegavaju javne susrete s izraelskim premijerom.

„Osim grčkog premijera, da li vidite nekog drugog evropskog lidera koji odlazi u Tel Aviv i javno se fotografiše s Netanyahuom? Ne vidite, jer niko ne ide. Evropski političari dolaze na vlast putem izbora i svjesni su da takve fotografije danas ne nailaze na odobravanje javnosti“, rekao je Fidan,pišu Vijesti

Dodao je i da je Netanyahu, prema njegovoj ocjeni, u velikoj mjeri međunarodno izoliran, te da mu je prostor za diplomatska putovanja izuzetno sužen.

„Može li Netanyahu uopće putovati igdje osim u Sjedinjene Američke Države? Ne može. Eventualno u Grčku, ali i to je upitno“, zaključio je šef turske diplomatije.


