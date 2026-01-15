Vojnici iz više evropskih zemalja stigli na Grenland

Na Grenland je stiglo 15 francuskih vojnika, a pridružuju im se pripadnici snaga iz Njemačke, Švedske, Norveške, Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva u sklopu izviđačke misije. Njemačka je danas poslala i transportni avion A400M s 13 vojnika, koji će ostati do subote, u okviru vježbi „Operacija Arktička izdržljivost“. Danski dužnosnici naglašavaju da je cilj jačanje prisutnosti NATO-a na Arktiku i uspostava rotirajuće vojne prisutnosti,pišu Vijesti

Trump je izjavio da Grenland treba Sjedinjenim Državama radi nacionalne sigurnosti, ne isključujući ni mogućnost sile. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je dodatno pojačanje kontingenta, dok Poljska i dalje odbija sudjelovati, upozoravajući na rizik od političke katastrofe unutar NATO-a. Rusko veleposlanstvo izrazilo je zabrinutost zbog jačanja vojne prisutnosti u Arktiku, dok britanski premijer Starmer navodi da je cilj odvraćanje ruske i kineske aktivnosti.

Danska premijerka Mette Frederiksen ističe da je obrana Grenlanda zajednička briga NATO saveza, a premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen jasno poručuje: „Grenland ne želi biti u vlasništvu SAD-a niti pod američkom upravom.“ Očito je da teritorij ostaje u centru geopolitičkih tenzija između SAD-a, Evrope i Rusije.

