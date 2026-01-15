Iranski zvaničnik: Trump poručio Teheranu da ne planira napad

Moghadam je rekao da je tu informaciju dobio oko jedan sat ujutro po pakistanskom vremenu, navodeći da Trump “ne želi rat” i da je od Irana zatražio da ne napada američke interese u regionu.Iranski diplomata je dodao da građani Irana imaju “legitimno pravo na protest”, te da je vlast vodila razgovore s demonstrantima. Istovremeno je optužio “naoružane grupe” da su u Iranu provodile ubistva i napadale džamije.

U međuvremenu, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija danas bi trebalo raspravljati o situaciji u Iranu, na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država.

Prema navodima agencije AP, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi uputio je pismo generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterresu, u kojem traži da se osude i odbace “svi teroristički akti tokom nemira, bez obzira na motive”.

“Mirni protesti koji su započeli iz ekonomskih razloga sabotirani su od strane terorističkih elemenata koji su ih pretvorili u oružane nerede”, napisao je Araghchi, ponovivši tvrdnje Teherana da su SAD i Izrael direktno uključeni u eskalaciju protesta.

Iranska novinska agencija Tasnim navodi da je u pismu Washington optužen za “obmanjujuće i sramotne” tvrdnje o podršci ljudskim pravima u Iranu, te da je zatraženo “protivljenje svim oblicima strane intervencije protiv Irana, njegovog teritorijalnog integriteta i interesa”.

Stanovnik Teherana rekao je za Al Jazeeru da su se protesti smirili nakon nasilnog obračuna vlasti,piše N1

“Protesti su se smirili u posljednja dva ili tri dana zbog ogromnog broja ubijenih. Zato ljudi više nisu izlazili”, rekao je sagovornik koji je želio ostati anoniman.

Dodao je da su najkrvaviji dani bili prošlog četvrtka i petka, kada su masovni protesti zahvatili glavni grad, uz veliki broj žrtava.

Iran nije objavio zvanične podatke o broju poginulih. Vlasti tvrde da je stradalo više od 100 pripadnika sigurnosnih snaga, dok opozicioni aktivisti navode da je ubijeno više od 1.000 demonstranata – podatke koje Al Jazeera nije mogla nezavisno potvrditi.

