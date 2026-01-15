Prisutnost NATO-a na Arktiku: Moskva povukla crvenu liniju?

Istaknula je da Rusija NATO-ove planove za pokretanje misije “Arctic Sentinel” smatra provokacijom .

„Rusija se slaže sa stavom Kine da su navodne aktivnosti Moskve i Pekinga u blizini Grenlanda, kao izgovor za trenutnu eskalaciju napetosti oko otoka, neprihvatljive “, rekla je Zaharova .

Istaknula je da Rusija prati situaciju u vezi s Grenlandom te da se sva neslaganja oko tog pitanja moraju riješiti pregovorima.

Zaharova je istaknula da nastale napetosti u vezi s Grenlandom ukazuju na neuspjeh zapadnog “svjetskog poretka temeljenog na pravilima”, izvijestila je RIA Novosti.

„Situacija u vezi s Grenlandom jasno pokazuje nedostatke dugogodišnje politike Kopenhagena o bezuvjetnoj podložnosti Sjedinjenim Američkim Državama“, izjavila je Zaharova.

Mediji su objavili da su vojnici iz Danske i Francuske već stigli na Grenland nakon neuspjelog summita o Grenlandu u Washingtonu.

Njemačka je ranije danas objavila da šalje 13 vojnika na Grenland te da će misija Bundeswehra biti izviđačka i trebala bi trajati do 17. siječnja.

Uz Njemačku, u misiji razmještanja trupa sudjelovat će i Velika Britanija, Kanada, Nizozemska, Norveška i Švedska.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je Grenland ključan za sigurnost Sjedinjenih Američkih Država te da moraju posjedovati arktički otok kako bi spriječili Rusiju ili Kinu da ga okupiraju, rekao je.

Trump je izjavio da su sve opcije na stolu za osiguranje teritorija Grenlanda, koji je autonomni teritorij Danske.

