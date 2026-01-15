Svijet

Ovo je čovjek koji je “inspirisao” Trumpa da kupi Grenland

Objavljeno prije 14 minuta

Ideja da Sjedinjene Američke Države kupe Grenland nije nastala spontano tokom prvog mandata Donalda Trumpa, već je, prema pisanju Guardiana, potekla od njegovog dugogodišnjeg prijatelja i biznismena Ronalda Laudera, nasljednika kozmetičkog carstva Estée Lauder.

Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton naveo je da mu je Trump 2018. godine u Ovalnom uredu rekao kako je „istaknuti poslovni čovjek“ predložio kupovinu Grenlanda. Bolton je kasnije potvrdio da je riječ o Lauderu, s kojim je i sam razgovarao o toj ideji, nakon čega je Bijela kuća počela razmatrati načine jačanja američkog utjecaja na Arktiku.

Osam godina kasnije, Trump ponovo aktualizira Grenland, ovaj put čak spominjući mogućnost preuzimanja silom. Paralelno s tim, Lauder je, prema dostupnim podacima, razvijao vlastite poslovne interese na tom teritoriju, uključujući ulaganja u izvoz luksuzne izvorske vode i projekte hidroenergije. U javnim istupima tvrdio je da Grenland ima ogroman strateški značaj zbog rijetkih zemnih elemenata i novih pomorskih ruta.

Lauder je Trumpa branio i nakon njegovog povratka u Bijelu kuću, ističući da ideja o Grenlandu nije apsurdna, već strateška. Istovremeno, njegovi poslovni interesi, ali i interesi konzorcija kojem pripada, protežu se i na Ukrajinu, gdje je nedavno dobio prava na eksploataciju nalazišta litija, nedugo nakon što su Washington i Kijev potpisali sporazum o zajedničkom iskorištavanju minerala.

Ovakvo preplitanje politike i biznisa ponovo je otvorilo pitanja o mogućim sukobima interesa u Trumpovom okruženju. Iako Trumpovi saradnici to odbacuju, činjenica je da Lauder, kao blizak prijatelj i veliki donator, ima i politički i finansijski interes u regijama koje se nalaze u fokusu američke vanjske politike.


