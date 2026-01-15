Ovo je čovjek koji je “inspirisao” Trumpa da kupi Grenland

Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton naveo je da mu je Trump 2018. godine u Ovalnom uredu rekao kako je „istaknuti poslovni čovjek“ predložio kupovinu Grenlanda. Bolton je kasnije potvrdio da je riječ o Lauderu, s kojim je i sam razgovarao o toj ideji, nakon čega je Bijela kuća počela razmatrati načine jačanja američkog utjecaja na Arktiku.

Osam godina kasnije, Trump ponovo aktualizira Grenland, ovaj put čak spominjući mogućnost preuzimanja silom. Paralelno s tim, Lauder je, prema dostupnim podacima, razvijao vlastite poslovne interese na tom teritoriju, uključujući ulaganja u izvoz luksuzne izvorske vode i projekte hidroenergije. U javnim istupima tvrdio je da Grenland ima ogroman strateški značaj zbog rijetkih zemnih elemenata i novih pomorskih ruta.

Lauder je Trumpa branio i nakon njegovog povratka u Bijelu kuću, ističući da ideja o Grenlandu nije apsurdna, već strateška. Istovremeno, njegovi poslovni interesi, ali i interesi konzorcija kojem pripada, protežu se i na Ukrajinu, gdje je nedavno dobio prava na eksploataciju nalazišta litija, nedugo nakon što su Washington i Kijev potpisali sporazum o zajedničkom iskorištavanju minerala.

Ovakvo preplitanje politike i biznisa ponovo je otvorilo pitanja o mogućim sukobima interesa u Trumpovom okruženju. Iako Trumpovi saradnici to odbacuju, činjenica je da Lauder, kao blizak prijatelj i veliki donator, ima i politički i finansijski interes u regijama koje se nalaze u fokusu američke vanjske politike.

