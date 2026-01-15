SAD šalje nosač aviona USS Abraham Lincoln na Bliski istok

Prema izvještajima NewsNationa, pozivajući se na Pentagonske izvore, USS Abraham Lincoln, u pratnji pratećih brodova i najmanje jedne podmornice, kreće se ka oblasti odgovornosti U.S. Central Command (CENTCOM), koja uključuje Bliski istok.

Predviđeno je da tranzit traje oko sedam dana.

Ovaj potez dolazi u trenutku dok se u Iranu intenziviraju protesti i nakon što je američki predsjednik Donald Trump uputio upozorenja o mogućoj vojnoj intervenciji u vezi s nemirima. Preusmjeravanje značajno jača američku vojnu prisutnost blizu granica Irana.

Oblast odgovornosti CENTCOM-a obuhvata Sjeveroistočnu Afriku, Bliski istok, Srednju i Južnu Aziju, ukupno 21 državu, uključujući Irak i Iran, što naglašava strateški značaj ove odluke.

Pentagon javno nije objavio specifične operativne ciljeve raspoređivanja, ali tajming ukazuje na rastuću zabrinutost u Washingtonu zbog regionalne nestabilnosti i potencijalne eskalacije sukoba.

Facebook komentari