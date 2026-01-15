Svijet

TRUMP NASTAVLJA DA ISMIJAVA DANCE: Čujem, stavili su još jedan par sanki

Objavljeno prije 1 sat

Donald Tramp je nastavio da ismijava sposobnost Danske i Grenlanda da se odbrane.

 Donald Tramp, Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U zgradi Ajzenhauer u Vašingtonu održan je , mnogi kažu, “sudbonosni” sastanak koji se u međunarodnim krugovima već opisuje kao velika politička drama između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda.

Osim što nije odstupio od teritorijalnih pretenzija, Donald Tramp je nastavio da ismijava sposobnost Danske i Grenlanda da se odbrane, od, kako je rekao, Kine i Rusije, piše espreso.

“Ne mogu da se oslonim na Dansku da može da se odbrani. Kažu, stavili su još jednog psa, još jedne sanke prošlog mjeseca. Oni su ozbiljni kad pričaju o tome. Stavili su još jedne pseće sanke prošlog mjeseca. Ali, to neće riješiti problem”.

Na pitanje novinara, da li zna da su se Danci borili uz Amerikance u Afganistanu, Tramp je rekao:

“Da, znam, hvala vam. Imam veoma dobar odnos sa Danskom, vidjet ćemo kako će se da ispadne sve”.


