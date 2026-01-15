TRUMP NASTAVLJA DA ISMIJAVA DANCE: Čujem, stavili su još jedan par sanki

U zgradi Ajzenhauer u Vašingtonu održan je , mnogi kažu, “sudbonosni” sastanak koji se u međunarodnim krugovima već opisuje kao velika politička drama između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda.

Osim što nije odstupio od teritorijalnih pretenzija, Donald Tramp je nastavio da ismijava sposobnost Danske i Grenlanda da se odbrane, od, kako je rekao, Kine i Rusije, piše espreso.

Trump Mocks Denmark’s Defense of Greenland in New Remarks President Donald Trump criticized Denmark’s ability to defend Greenland, dismissing Copenhagen’s recent security measures as inadequate. “I can’t rely on Denmark being able to fend off,” Trump said, ridiculing reports of… https://t.co/i9Ivr5CI3o pic.twitter.com/vWE9IT5Trv — News is Dead (@newsisdead) January 14, 2026

“Ne mogu da se oslonim na Dansku da može da se odbrani. Kažu, stavili su još jednog psa, još jedne sanke prošlog mjeseca. Oni su ozbiljni kad pričaju o tome. Stavili su još jedne pseće sanke prošlog mjeseca. Ali, to neće riješiti problem”.

Na pitanje novinara, da li zna da su se Danci borili uz Amerikance u Afganistanu, Tramp je rekao:

“Da, znam, hvala vam. Imam veoma dobar odnos sa Danskom, vidjet ćemo kako će se da ispadne sve”.

Facebook komentari