Korak od rata? SAD povlače osoblje iz vojnih baza sa Bliskog istoka

Objava informacija slijedi nakon izjava visokog iranskog zvaničnika koji je tokom dana za Reuters rekao da je Teheran upozorio susjede koji ugošćuju američke trupe da će napasti američke baze ako Washington napadne.

Tokom dana, trojica diplomata rekla su Reutersu da je nekim pripadnicima vojske savjetovano da napuste američku zračnu bazu al-Udeid u Kataru do srijede navečer, u jeku upozorenja Washingtona da bi mogao intervenirati kako bi zaštitio demonstrante u Iranu.

Američka ambasada u Dohi nije odmah dala komentar, a katarsko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za potvrdu ili komentar.

Katarski Međunarodni ured za medije (IMO) izdao je, međutim, saopćenje u vezi s medijskim izvještajima koja kruže o odlasku određenog osoblja iz zračne baze al-Udeid.

– IMO navodi da se takve mjere poduzimaju kao odgovor na trenutne regionalne napetosti. IMO ponovo potvrđuje da država Katar nastavlja provoditi sve potrebne mjere kako bi zaštitila sigurnost svojih građana i stanovnika kao glavni prioritet, uključujući akcije vezane uz zaštitu kritične infrastrukture i vojnih objekata – navodi se u saopćenju i objavljenom na platformi X,pišu Vijesti

Al-Udeid je najveća američka baza na Bliskom istoku, u kojoj se nalazi oko 10.000 vojnika.

– To je promjena stava, a ne naređena evakuacija – rekao je jedan od diplomata za Reuters.

Diplomat je izjavio kako nije upoznat s tim da je za promjenu stava naveden konkretan razlog.

Facebook komentari