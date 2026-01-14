Tramp dobio listu – 50 potencijalnih meta u Iranu

Nevladina organizacija Ujedinjeni protiv nuklearnog Irana (UANI) sa sjedištem u Washingtonu sastavila je dosje o 50 meta i dostavila ga dužnosnicima Bijele kuće u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, uoči ključnih sigurnosnih sastanaka, ekskluzivno je izjavila organizacija za The Daily Mail.

Dokument otkriva točne koordinate sjedišta Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u Taralahu. Ovo sjedište zapravo funkcionira kao središnje središte vojske, s operativnom kontrolom nad policijskim snagama.

Popis ciljeva uključuje četiri ključna podsjedišta koja nadgledaju različite dijelove glavnog grada.

Osim glavnih zapovjednih centara, dosje otkriva skrivenu infrastrukturu diljem Teherana koja djeluje kao primarna zapovjedna mreža.

Ciljevi uključuju 23 regionalne baze IRGC-Basij, po jednu u svakom od 22 teheranska općinska okruga.

Trump je u utorak naznačio da je otkazao sve sastanke s iranskim dužnosnicima, poručio prosvjednicima da je “pomoć na putu” te da “zapišu imena ubojica i zlostavljača”.

