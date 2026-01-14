Vojska IRANA u visokoj pripravnosti dok SAD pojačava prijetnje napadom

…dodajući da bi američki predsjednik Donald Trump trebao znati “kome se okrenuti kako bi zaustavio krvoproliće ” u svojoj zemlji.

Katar tvrdi da uklanjanje dijela osoblja iz zračne baze Al Udeid, u kojoj se nalazi oko 10.000 američkih vojnika, dolazi kao odgovor na “trenutne regionalne napetosti”, dok i dalje poziva na deeskalaciju.

Internet je u Iranu isključen već više od pet dana, iako su međunarodne telefonske usluge sporadično nastavljene.

Više od 100 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno je u dvije sedmice nemira, izvještavaju iranski državni mediji, dok opozicioni aktivisti kažu da je broj poginulih mnogo veći.

