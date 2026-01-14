Svijet

Vojska IRANA u visokoj pripravnosti dok SAD pojačava prijetnje napadom

4.1K  
Objavljeno prije 14 minuta

Iranski ministar vanjskih poslova Araghchi kaže da je Izrael oduvijek pokušavao “uvući” Sjedinjene Države u “vođenje ratova u njegovo ime”…

…dodajući da bi američki predsjednik Donald Trump trebao znati “kome se okrenuti kako bi zaustavio krvoproliće ” u svojoj zemlji.

Katar tvrdi da uklanjanje dijela osoblja iz zračne baze Al Udeid, u kojoj se nalazi oko 10.000 američkih vojnika, dolazi kao odgovor na “trenutne regionalne napetosti”, dok i dalje poziva na deeskalaciju.

Internet je u Iranu isključen već više od pet dana, iako su međunarodne telefonske usluge sporadično nastavljene.

Više od 100 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno je u dvije sedmice nemira, izvještavaju iranski državni mediji, dok opozicioni aktivisti kažu da je broj poginulih mnogo veći.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh