Tramp: Grenland ključan za Zlatnu kupolu koju gradimo

O statusu Grenlanda ponovo se oglasio Donald Tramp (Trump) te pojasnio zbog čega je potrebno da Sjedinjene Američke Države potpuno kontrolišu ovaj prostor.Na društvenoj mreži Truth Social ponovio je kako je Grenland bitan zbog američke nacionalne sigurnosti.

– Sjedinjenim Američkim Državama je potreban Grenland radi nacionalne sigurnosti. On je ključan za Zlatnu kupolu koju gradimo. NATO bi trebao biti predvodnik puta da je dobijemo. Ako mi to ne učinimo, Rusija ili Kina hoće, a to se neće desiti! Vojno, bez ogromne moći Sjedinjenih Američkih Država, koju sam veći dio izgradio tokom svog prvog mandata, a sada je podižem na novi i još viši nivo, NATO ne bi bio efikasna sila ili sredstvo odvraćanja – ni blizu – poručio je Tramp.Mišljenja je i kako će NATO biti moćniji s Grenlandom koji bi bio pod američkom kontrolom.

– Oni to znaju, a znam i ja. NATO postaje mnogo moćniji i efikasniji s Grenlandom u rukama Sjedinjenih Američkih Država. Sve manje od toga je neprihvatljivo – zaključio je američki predsjednik,piše Avaz

