SAD povlači osoblje iz ključnih baza na Bliskom istoku kao mjeru opreza

Objava uslijedila je nakon izjava visokog iranskog dužnosnika koji je ranije u srijedu rekao Reutersu da je Teheran upozorio susjede koji ugošćuju američke trupe da će napasti američke baze ako Washington napadne.

Ranije tijekom dana, tri diplomata rekla su Reutersu da je nekim djelatnicima savjetovano da do srijede navečer napuste zračnu bazu američke vojske al-Udeid u Kataru, usred upozorenja Washingtona da bi mogao intervenirati kako bi zaštitio prosvjednike u Iranu.

Američko veleposlanstvo u Dohi nije imalo trenutnih komentara, a katarsko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za potvrdu ili komentar.

Međutim, Katarski međunarodni medijski ured kasnije je u srijedu izdao izjavu u vezi s medijskim izvješćima koja kruže o odlasku određenog osoblja iz zračne baze al-Udeid.

„IMO navodi da se takve mjere poduzimaju kao odgovor na trenutne regionalne napetosti“, stoji u izjavi objavljenoj na X.

„IMO ponovno potvrđuje da Država Katar nastavlja provoditi sve potrebne mjere za zaštitu sigurnosti svojih građana i stanovnika kao glavni prioritet, uključujući akcije vezane uz zaštitu kritične infrastrukture i vojnih objekata.“

Al-Udeid je najveća američka baza na Bliskom istoku, u kojoj se nalazi oko 10.000 vojnika.

„To je promjena rasporeda, a ne naređena evakuacija“, rekao je jedan od diplomata za Reuters. Diplomat je rekao da nije svjestan da je za promjenu rasporeda naveden konkretan razlog.

Prošle godine, više od tjedan dana prije nego što su SAD pokrenule zračne napade na Iran, dio osoblja i obitelji premješteni su iz američkih baza na Bliskom istoku. Nakon američkih napada u lipnju, Iran je pokrenuo raketni napad na bazu u Kataru, prenosi alarabiya.

