Gol bježao po gradu, pa pogodio policajca stolicom u glavu

Policija je završila kriminalističku istragu nad 32-godišnjim francuskim državljaninom koji je u subotu poslijepodne pobjegao tokom službenog postupanja policije u Karlovcu, a snimak njegovog bijega ubrzo se proširio društvenim mrežama i WhatsApp grupama.

Kako je saopćila Policijska uprava Karlovačka, policijski službenici Policijske stanice Karlovac s ispostavom Vojnić sumnjiče 32-godišnjaka za krivično djelo prisile prema službenoj osobi te za više prekršaja iz Zakona o sigurnosti saobraćaja na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Bijeg iz zgrade suda

Incident se dogodio 11. januara u poslijepodnevnim satima, kada je muškarac, uhapšen u krivičnom predmetu krivotvorenja isprava i s već određenim istražnim pritvorom, pobjegao iz zgrade pravosudnih organa. Policija ga je ubrzo sustigla i ponovo uhapsila te sprovela u istražni zatvor.

Tokom bijega došlo je i do napada na policajca. Nakon što se oglušio o upozorenja i naredbe da se zaustavi, policijski službenik je upotrijebio raspršivač s nadražujućom supstancom kako bi spriječio daljnji bijeg, navode iz karlovačke policije. Dodaju da je osumnjičeni potom s terase ugostiteljskog objekta uzeo plastičnu stolicu i njome udario policajca u glavu, pri čemu je policajac lakše povrijeđen. Uprkos tome, muškarac je nastavio bježati, ali su ga policijski službenici ubrzo sustigli, savladali uz upotrebu fizičke sile i stavili mu lisice kako bi spriječili novi bijeg i moguće povrede. U ovom događaju osumnjičeni nije povrijeđen.

Snimak bijega proširio se mrežama

Policija je utvrdila i da se tokom bijega kretao površinama koje nisu namijenjene pješacima, čime je prekršio odredbe Zakona o sigurnosti saobraćaja na cestama, kao i da je svojim ponašanjem narušavao javni red i mir.

Dan nakon događaja društvenim mrežama proširio se snimak na kojem se vidi muškarac gol do pojasa, uprkos snijegu i zimskim uslovima, kako bježi od policajca dok za sobom vuče plastičnu stolicu. Snimak je nastao u blizini Autobuske stanice u karlovačkom naselju Rakovac, a u pozadini se čuju policijske sirene i vidi dolazak dodatnih policijskih vozila.

Zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo prisile prema službenoj osobi, policija će protiv 32-godišnjeg francuskog državljanina podnijeti krivičnu prijavu Općinskom državnom tužilaštvu u Karlovcu, dok će zbog saobraćajnih prekršaja i prekršaja protiv javnog reda i mira nadležnom sudu biti podnesen optužni prijedlog.

