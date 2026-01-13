Tramp poslao poruku demonstrantima u Iranu: Nastavite proteste i preuzmite svoje institucije, pomoć je na putu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u utorak da je otkazao razgovore s iranskim zvaničnicima usred gušenja protesta, poručivši građanima Irana da je “pomoć na putu”.

Trump nije precizirao kakvu bi pomoć Vašintgon mogao poslati, ali njegova izjava dolazi nakon što je ranije ove sedmice rekao da Iran želi pregovarati sa Sjedinjenim Američkim Državama, nakon njegove prijetnje da će napasti Islamsku Republiku.

No, svojom posljednjom porukom na društvenim mrežama, Tramp je očigledno promijenio stav u vezi spremnosti da se upusti u dijalog s iranskom vlašću.

– Iranski patrioti, nastavite proteste i preuzmite svoje institucije – napisao je Trump u jutarnjoj objavi na mreži Truth Social, dodavši: “Sačuvajte imena ubica i zlostavljača. Platit će visoku cijenu. Otkazao sam sve sastanke s iranskim zvaničnicima dok besmisleno ubijanje demonstranata ne prestane. Pomoć je na putu.”

Predsjednik SAD-a više puta je zaprijetio Teheranu vojnom akcijom ukoliko njegova administracija utvrdi da Islamska Republika koristi smrtonosnu silu protiv antirežimskih demonstranata, ali nije precizirao da li je donio konačnu odluku o odgovoru.

Tokom dvosedmičnih nemira, koji su počeli kao protest protiv loše ekonomske situacije, a razvili se u nezadovoljstvo vladajućim političarima, prema navodima organizacija za ljudska prava ubijeno je više od 2.000 ljudi.

