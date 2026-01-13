Španija: Preminulu suprugu u kolicima pokušao ukrcati na let

Incident se dogodio na sigurnosnoj kontroli, a osoblje nije ništa posumnjalo sve dok zaštitnica, nakon što su prošli kroz detektor metala, nije primijetila da žena ne reaguje, zbog čega su odmah aktivirani hitni protokoli, piše Diario de Avisos.

„Zaštitnica se približila ženi, a muškarac joj je predao invalidska kolica. Kada joj je uhvatila ruku, primijetila je da joj je temperatura nenormalno niska i da ne diše. Radnica je odmah obavijestila nadzornika. U roku od nekoliko minuta aktiviran je hitni protokol i na mjesto događaja stigao je veći broj zaštitara, pripadnika Civilne garde i forenzičkog osoblja“, objasnio je jedan od radnika aerodroma.

Prema prvim izjavama supruga, njegova supruga je preminula nekoliko sati ranije, unutar samog aerodromskog kompleksa. Međutim, neki zaposleni ističu da je muškarac u više navrata pokušao odgovornost za smrt pripisati aerodromu, što je činjenica koju nadležne vlasti provjeravaju,pišu Vijesti

Muškarac, koji je uhapšen, sarađivao je s policijskim službenicima dok su se provodile daljnje radnje. Istraga je i dalje otvorena s ciljem razjašnjenja okolnosti smrti i utvrđivanja postojanja krivične odgovornosti. Ovaj događaj ima sličnosti s drugim slučajem koji se dogodio prije nekoliko dana na letu EasyJeta između Malage i Londona, kada je muškarac uspio ukrcati svoju već preminulu suprugu.

U toj situaciji, posada je prije polijetanja primijetila da žena ne pokazuje znakove života. Prema aviokompaniji, putnica je imala ljekarsku potvrdu koja joj je dopuštala let te je preminula unutar aviona.

Ako želiš, mogu uraditi i ijekavsku/ekavsku varijantu ili dodatno stilističko prilagođavanje.

Facebook komentari