Užasna tragedija: U porodilištu preminulo devet novorođenčadi

Kako je saopćeno, nadležne institucije pokrenule su istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Trenutno istražujemo okolnosti tog slučaja. Komisija ministarstva zdravstva bila je na terenu kako bi procijenila stanje i osigurala da se ovako nešto više ne ponovi. Zvanične informacije objavit ćemo po završetku istrage – izjavio je Tarasov.

Prema ranijim informacijama, u jednom od dva porodilišta u Novokuznjecku zabilježena je smrt najmanje šest novorođenčadi, dok je kasnije potvrđeno da je ukupan broj preminulih beba devet. Uprava porodilišta danas je saopćila da se ustanova privremeno zatvara zbog nepovoljne lokalne epidemiološke situacije i povećanog broja respiratornih infekcija.

Inspekciju porodilišta već su obavile Savezna služba za nadzor zaštite prava potrošača i dobrobiti ljudi, kao i Savezna služba za nadzor u zdravstvu. Cilj nadzora bio je utvrditi da li je zdravstvena ustanova postupala u skladu sa zakonima iz oblasti zdravstva, zaštite prava maloljetnika te epidemiološkim normama i zahtjevima.

Nakon provedenih inspekcija, lokalni istražni organi pokrenuli su krivičnu istragu prema članu 293. Krivičnog zakona Rusije, koji se odnosi na nesavjesno postupanje. Nadležni poručuju da će javnost biti obaviještena o rezultatima istrage nakon njenog okončanja, prenosi Hayat.

