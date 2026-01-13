“Amerikanci bježite, a ako ne možete, spremite zalihe hrane”

„ Prosvjedi diljem Irana se intenziviraju i mogli bi postati nasilni, što bi moglo dovesti do uhićenja i ozljeda“, objavilo je virtualno američko veleposlanstvo u Iranu na svojoj web stranici.

U izjavi se navodi da američki građani trebaju očekivati ​​​​nastavak prekida interneta, planirati alternativne načine komunikacije i, ako je sigurno, razmotriti napuštanje Irana kopnenim putem u Armeniju ili Tursku.

Ako odlazak nije moguć, američke vlasti pozivaju svoje građane da pronađu sigurno mjesto i osiguraju zalihe hrane, vode, lijekova i drugih potrebnih potrepština.

El régimen de Irán a la caza de dispositivos Starlink para evitar la difusión de imágenes de las protestas. https://t.co/89562vhjMz — Carlos Franganillo (@cfranganillo) January 13, 2026

Sjedinjene Države nemaju veleposlanstvo ni konzulat u Iranu.

Švicarska štiti američke interese u Iranu.

U ponedjeljak navečer, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Washington prati prosvjede u Iranu i razmatra različite mogućnosti djelovanja.

Kasnije je glasnogovornica Bijele kuće Carolina Levitt izjavila da Trump razmatra, između ostalih opcija, vojnu akciju protiv Irana, ali da on preferira diplomaciju.

Masovni prosvjedi u Iranu traju od 28. prosinca prošle godine.

Prosvjedi, isprva potaknuti teškom ekonomskom situacijom i devalvacijom nacionalne valute, ubrzo su dobili političku dimenziju.

Francuski diplomatski dužnosnici već su napustili Iran

Nebitno francusko diplomatsko osoblje napustilo je Iran u nedjelju i ponedjeljak komercijalnim letovima zbog prosvjeda koji su zahvatili zemlju, izvijestio je Figaro.

Teheran je jasan: Policija će spriječiti ostvarenje neprijateljskih planova; Neredi se razlikuju od prosvjeda

“Šokiran sam”

To su rekli izvori, bez navođenja točnog broja francuskog diplomatskog osoblja koje je napustilo Iran.

„Struktura veleposlanstva je rekonfigurirana kako bi mogla obavljati svoje misije u lokalnom kontekstu “, objavilo je francusko Ministarstvo vanjskih poslova , navodeći da je prioritet zaštita francuskog osoblja i građana.

648 mrtvih

A violent #crackdown on a wave of protests in #Iran has killed at least 648 people, a rights group said on #Monday, as #Iranian authorities sought to regain control of the streets with mass nationwide rallies.https://t.co/Kc1XRZ9g5U — The Daily Star (@dailystarnews) January 13, 2026

Najmanje 648 prosvjednika ubijeno je u Iranu, izjavila je danas Iranska grupa za ljudska prava (IHRNGO) sa sjedištem u Norveškoj.

U objavi se navodi da je među žrtvama devet osoba mlađih od 18 godina.

Iranska vlada proglasila je trodnevnu žalost za poginule u, kako kaže, “borbi nacionalnog otpora” protiv trenutnih prosvjeda, koji su ušli u svoj 14. dan, izvijestila je agencija Tasnim.

Prosvjedi su započeli u Teheranu 28. prosinca prošle godine zbog pada vrijednosti iranske valute i ekonomskih poteškoća u zemlji, a od tada su se proširili na više od 100 gradova i mjesta diljem svih iranskih provincija.

Facebook komentari