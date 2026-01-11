“Razgovori sa SAD postaju sve teži, a razmimoilaženje sve veće”

Klingbeil, lider Socijaldemokratske partije (SPD), manjeg koalicionog partnera u vladi kancelara Friedricha Merza, naglasio je da Njemačka želi iskoristiti sve mogućnosti dijaloga sa američkim partnerima. Ipak, istakao je da razgovori postaju sve teži, a razmimoilaženja sve izraženija. „Vidimo, međutim, da razgovori postaju sve teži, a razmimoilaženje sve veće. To je loše po svijet, kada se Europa i SAD razilaze“, rekao je vicekancelar.

Klingbeil je dodao da Njemačka i dalje želi saradnju, ali da ona podrazumijeva i kritičku razmjenu mišljenja, kao što je bio slučaj sa aspiracijama bivšeg predsjednika Donalda Trumpa prema Grenlandu. „Što se sudbine ostrva tiče, o tome odlučuju ljudi na Grenlandu sa Danskom“, upozorio je.

Grenland, koji je od 1953. autonoman, i dalje je dio Danske i NATO saveza, a odgovornost za bezbjednost i odbranu ostrva ostaje u nadležnosti Kopenhagena, navodi njemačka agencija dpa.

Klingbeilova izjava dolazi u trenutku kada se transatlantski odnosi suočavaju s izazovima i rastućim napetostima između Evrope i SAD, posebno u pitanjima sigurnosti i globalne politike.

