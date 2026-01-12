Napadnut Imam Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u Australiji VIDEO

Kako piše The Australian, Ismet Purdić (47), imam džemata u jugoistočnom predgrađu Melbournea, Noble Parku, u subotu navečer, 10. januara, putovao je sa suprugom autoputem South Gippsland Highway prema Dandenong Southu kada su ih, prema navodima policije, napale tri osobe koje su se nalazile u malom crnom automobilu.

Policiji je prijavljeno da su dva muškarca i jedna žena iz drugog vozila počeli vikati antimuslimanske uvrede te prijetiti da će nožem napasti Purdićevu suprugu, koja je nosila maramu. Prema navodima Daily Maila, napadači su na automobil bračnog para bacali flaše i ostatke hrane, nakon čega su im presjekli put i natjerali ih da slete s ceste.

Tri osobe su potom izašle iz automobila i počele udarati i šutirati vozilo u kojem su se nalazili imam i njegova supruga. Tokom napada Purdić je udaren dok je pokušavao zaštititi suprugu, koja je u tom trenutku snimala incident. Upravo zahvaljujući snimanju i reakciji vozača koji su prolazili, napad je prekinut jer su se zaustavili i intervenisali.

Australijsko nacionalno vijeće imama saopćilo je da se Purdić oporavlja nakon što je tokom napada zadobio udarac u lice. Policija je potvrdila da su dvojica muškaraca, starosti 23 i 22 godine, osumnjičeni za krivično oštećenje imovine i napad, dok je 18-godišnja žena puštena na slobodu uz poziv da se naknadno pojavi pred sudom.

Povodom incidenta oglasio se i džemat Noble Park. „Džemat Noble Park zahvaljuje zajednici na podršci i ostaje ujedinjen protiv mržnje, potvrđujući svoju posvećenost miru, dostojanstvu i društvenoj koheziji“, navedeno je u saopćenju.

Australijsko nacionalno vijeće imama napad je okarakterisalo kao kukavički čin i uznemirujući podsjetnik na rastuću opasnost s kojom se muslimani suočavaju u Australiji, upozorivši na sve izraženiju pojavu nasilja motiviranog vjerskom i rasnom mržnjom.

