Visoki turski dužnosnik upozorava na stranu intervenciju u Iranu i ‘izraelske provokacije’

Celik je rekao da se Iran suočava s unutrašnjim izazovima, ali je naglasio da se oni moraju riješiti “vlastitom dinamikom i voljom države”.

„Nikada ne bismo željeli da u našem susjednom Iranu nastane haos“, rekao je, dodajući da bi vanjsko miješanje dovelo samo do „gorih posljedica“.

Također je upozorio da bi regionalna nestabilnost mogla dodatno eskalirati ako vanjsko uplitanje bude potaknuto onim što je opisao kao “izraelske provokacije”.

Iranski vladini dužnosnici tvrde da Izrael i SAD pokreću nemire u zemlji, a američki predsjednik jučer je izjavio da razmatra vojne opcije u znak podrške protestantima.

