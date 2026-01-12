Iranski ministar vanjskih poslova: “Spremni smo za rat, ali i za dijalog”

Araghchi je u ponedjeljak rekao stranim diplomatama u Teheranu da je nasilje eskaliralo tokom vikenda, ali da je situacija sada potpuno pod kontrolom.

Dodao je da je Trumpova prijetnja vojnom akcijom protiv Teherana u slučaju da protesti postanu nasilni motivisala teroriste, kako ih je nazvao, da napadnu demonstrante i snage sigurnosti kako bi pozvali na stranu intervenciju.

“Spremni smo za rat, ali i za dijalog”, rekao je.

Araghchi je također naveo da Iran posjeduje snimke podjele oružja demonstrantima, te da će vlasti uskoro objaviti priznanja pritvorenika.

Proteste su, kako je rekao, podsticali i potpirivali strani elementi, ističući da će snage sigurnosti otkriti i kazniti odgovorne.

Protesti u Iranu, koji se ubrzano šire, ušli su u treću sedmicu, uz nacionalni prekid interneta i ponovljene prijetnje vojne intervencije od strane Trumpa.

Iranska vlada je proglasila tri dana nacionalne žalosti za “mučenike” poginule tokom protesta, uključujući članove snaga sigurnosti.

Poluoficijelna novinska agencija Tasnim izvijestila je u nedjelju da je u protestima poginulo 109 pripadnika snaga sigurnosti.

Vlasti nisu potvrdile broj demonstranata koji su izgubili život, ali opozicioni aktivisti izvan zemlje tvrde da je broj žrtava veći i da uključuje desetine demonstranata.

Protesti su prvobitno pokrenuti zbog nezadovoljstva rastom životnih troškova, a zatim su prerastali u šire nacionalne demonstracije i ozbiljan izazov vladi koja je na vlasti od Iranske revolucije 1979. godine.

Novinska agencija Fars izvijestila je da su u nedjelju navečer održani ograničeni protesti u nekoliko četvrti glavnog grada.

Došlo je do ograničenih nereda u četvrtima Navvab i Saadat Abad u Teheranu, Junqan i Hafshejan u provinciji Čaharmahal i Bahtijari, te Taybadu u Mashhadu, koji su rastjerani od strane snaga sigurnosti, prema izvještaju Farsa.

Agencija je izvijestila da su u ostalim gradovima i regijama zemlje tokom noći uglavnom bile mirne, bez nereda, prenosi Klix.

