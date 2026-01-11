Tramp razmišlja o vazdušnim napadima na Iran

Američki mediji su tokom noći izvijestili da je Donald Tramp (Trump) posljednjih dana upoznat s mogućim opcijama za vojne udare na Iran. On je više puta upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle intervenirati ukoliko Iran počne ubijati demonstrante, što je i sam potvrdio na društvenoj mreži Truth.

Prema pisanju New York Timesa, koji se poziva na više američkih zvaničnika, predsjedniku je predstavljen niz opcija, uključujući i napade na ciljeve koji nisu isključivo vojni u Teheranu. Jedna od mogućnosti bio bi „opsežan zračni napad na više iranskih vojnih ciljeva“, navodi Wall Street Journal, pozivajući se na američkog zvaničnika. Ipak, izvori tog lista ističu da je riječ o uobičajenom planiranju te da za sada nema naznaka skorog napada na Iran.

Iran poslao poruku SAD-u

Iran je zaprijetio Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama protivudarima u slučaju američkog napada kao podrške protestnom pokretu protiv autoritarnog državnog vodstva.

Svaki američki napad doveo bi do udara na Izrael i regionalne američke vojne baze, koje bi bile smatrane legitimnim metama – izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf).

– Budimo jasni: u slučaju napada na Iran, okupirane teritorije Izrael, kao i sve američke baze i brodovi, bit će naše legitimne mete – rekao je Kalibaf, bivši komandant Iranske revolucionarne garde.

Javna podrška Trampa učesnicima protesta

Neposredno prije toga, američki predsjednik Donald Tramp pružio je javnu podršku učesnicima masovnih protesta u Iranu.

– Pred Iranom je sloboda, možda kao nikada prije. SAD su spremne da pomognu!!! – napisao je Tramp na platformi Truth Social, ne precizirajući na koji način bi se ta pomoć mogla manifestirati.

Tramp: “Iran traži slobodu, SAD su spremne da pomognu”

Pozivajući se na američke zvaničnike, New York Times je naveo da je Tramp posljednjih dana informiran o mogućnostima vojnih udara na Iran te da ozbiljno razmatra realizaciju prijetnji zbog nasilnog gušenja protesta.

Prema podacima američke agencije Human Rights Activists News Agency (HRANA), broj poginulih u masovnim protestima koji traju već dvije sedmice porastao je na 116, dok su hiljade ljudi uhapšene. Uprkos gotovo potpunoj blokadi interneta u Iranu, koja prema podacima organizacije NetBlocks traje već četvrti dan, HRANA navodi da su se demonstracije održale u 185 gradova širom zemlje.

Haos u Iranu se nastavlja, sumnja se da su stotine ljudi ubijene: Tužilac nazvao demonstrante “Božijim neprijateljima”

Reza Pahlavi, sin šaha svrgnutog u Islamskoj revoluciji 1979. godine, koji živi u egzilu u SAD-u, pozvao je građane na nacionalne proteste i dodatna okupljanja u nedjelju navečer na centralnim trgovima u iranskim gradovima.

Izraelski izvori navode da se Izrael nalazi u stanju visoke pripravnosti zbog mogućnosti američke vojne intervencije u Iranu.

Facebook komentari