Svijet

Tramp razmišlja o vazdušnim napadima na Iran

5.3K  
Objavljeno prije 1 sat

Jedna od mogućnosti bio bi „opsežan zračni napad na više iranskih vojnih ciljeva“, navodi Wall Street Journal

Američki mediji su tokom noći izvijestili da je Donald Tramp (Trump) posljednjih dana upoznat s mogućim opcijama za vojne udare na Iran. On je više puta upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle intervenirati ukoliko Iran počne ubijati demonstrante, što je i sam potvrdio na društvenoj mreži Truth.

Prema pisanju New York Timesa, koji se poziva na više američkih zvaničnika, predsjedniku je predstavljen niz opcija, uključujući i napade na ciljeve koji nisu isključivo vojni u Teheranu. Jedna od mogućnosti bio bi „opsežan zračni napad na više iranskih vojnih ciljeva“, navodi Wall Street Journal, pozivajući se na američkog zvaničnika. Ipak, izvori tog lista ističu da je riječ o uobičajenom planiranju te da za sada nema naznaka skorog napada na Iran.

Iran poslao poruku SAD-u
Iran je zaprijetio Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama protivudarima u slučaju američkog napada kao podrške protestnom pokretu protiv autoritarnog državnog vodstva.

Svaki američki napad doveo bi do udara na Izrael i regionalne američke vojne baze, koje bi bile smatrane legitimnim metama – izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf).

– Budimo jasni: u slučaju napada na Iran, okupirane teritorije Izrael, kao i sve američke baze i brodovi, bit će naše legitimne mete – rekao je Kalibaf, bivši komandant Iranske revolucionarne garde.

Javna podrška Trampa učesnicima protesta
Neposredno prije toga, američki predsjednik Donald Tramp pružio je javnu podršku učesnicima masovnih protesta u Iranu.

– Pred Iranom je sloboda, možda kao nikada prije. SAD su spremne da pomognu!!! – napisao je Tramp na platformi Truth Social, ne precizirajući na koji način bi se ta pomoć mogla manifestirati.

Tramp: “Iran traži slobodu, SAD su spremne da pomognu”
Pozivajući se na američke zvaničnike, New York Times je naveo da je Tramp posljednjih dana informiran o mogućnostima vojnih udara na Iran te da ozbiljno razmatra realizaciju prijetnji zbog nasilnog gušenja protesta.

Prema podacima američke agencije Human Rights Activists News Agency (HRANA), broj poginulih u masovnim protestima koji traju već dvije sedmice porastao je na 116, dok su hiljade ljudi uhapšene. Uprkos gotovo potpunoj blokadi interneta u Iranu, koja prema podacima organizacije NetBlocks traje već četvrti dan, HRANA navodi da su se demonstracije održale u 185 gradova širom zemlje.

Haos u Iranu se nastavlja, sumnja se da su stotine ljudi ubijene: Tužilac nazvao demonstrante “Božijim neprijateljima”
Reza Pahlavi, sin šaha svrgnutog u Islamskoj revoluciji 1979. godine, koji živi u egzilu u SAD-u, pozvao je građane na nacionalne proteste i dodatna okupljanja u nedjelju navečer na centralnim trgovima u iranskim gradovima.

Izraelski izvori navode da se Izrael nalazi u stanju visoke pripravnosti zbog mogućnosti američke vojne intervencije u Iranu.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh