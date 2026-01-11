Uhapšen bliski saradnik Benjamina Netanyahua

Prema pisanju lista Times of Israel, šef kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, Tzahi Braverman, pritvoren je radi ispitivanja zbog navodnog pokušaja opstrukcije istrage o curenju povjerljivih obavještajnih podataka njemačkim novinama Bild.

Istražitelji policijske jedinice za teške zločine Lahav 433 pretražili su jutros Bravermanov dom i sada ga ispituju u sjedištu jedinice u Lodu zbog sumnje na ometanje pravde.

Njegovo pritvaranje uslijedilo je nakon što je Netanyahuov optuženi bivši glasnogovornik, Eli Feldstein, tvrdio da je Braverman znao za tajnu istragu o curenju informacija mjesecima prije nego što je ona postala javna te da je bivšeg pomoćnika uvjeravao da će moći zaustaviti istragu.

U ranijem intervjuu za Kanal 12, Feldstein je rekao da je Braverman zatražio sastanak s njim navečer u podzemnoj garaži vojnog sjedišta u Kiryi, gdje je bivšeg glasnogovornika obavijestio da su Izraelske obrambene snage (IDF) pokrenule istragu o curenju informacija.

Braverman će u narednim mjesecima preuzeti dužnost izraelskog veleposlanika u Velikoj Britaniji.

