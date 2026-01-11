Svijet

Uhapšen bliski saradnik Benjamina Netanyahua

Objavljeno prije 28 minuta

Izraelska policija danas je objavila da je pritvorila visokog dužnosnika u kabinetu premijera Benjamina Netanyahua, “zbog sumnje da je ometao istražni postupak”.

Prema pisanju lista Times of Israel, šef kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, Tzahi Braverman, pritvoren je radi ispitivanja zbog navodnog pokušaja opstrukcije istrage o curenju povjerljivih obavještajnih podataka njemačkim novinama Bild.

Istražitelji policijske jedinice za teške zločine Lahav 433 pretražili su jutros Bravermanov dom i sada ga ispituju u sjedištu jedinice u Lodu zbog sumnje na ometanje pravde.

Njegovo pritvaranje uslijedilo je nakon što je Netanyahuov optuženi bivši glasnogovornik, Eli Feldstein, tvrdio da je Braverman znao za tajnu istragu o curenju informacija mjesecima prije nego što je ona postala javna te da je bivšeg pomoćnika uvjeravao da će moći zaustaviti istragu.

U ranijem intervjuu za Kanal 12, Feldstein je rekao da je Braverman zatražio sastanak s njim navečer u podzemnoj garaži vojnog sjedišta u Kiryi, gdje je bivšeg glasnogovornika obavijestio da su Izraelske obrambene snage (IDF) pokrenule istragu o curenju informacija.

Braverman će u narednim mjesecima preuzeti dužnost izraelskog veleposlanika u Velikoj Britaniji.


