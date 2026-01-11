Haos u Iranu se nastavlja, sumnja se da su stotine ljudi ubijeni: Tužilac nazvao demonstrante “Božijim neprijateljima”

Demonstranti su se okupili duž autoputa na sjeveroistoku Irana, uzvikujući slogane dok su oko njih gorjele vatre, pokazali su videosnimci objavljeni na društvenim mrežama u subotu, usred vala antivladinih protesta koji su zahvatili Uprkos smrtonosnim mjerama vlasti, demonstranti su u subotu navečer izašli na ulice, iako se vjeruje da su u posljednja tri dana stotine ljudi ubijene ili ranjene od strane sigurnosnih snaga,piše Avaz

Državni tužilac Mohammad Movahedi Azad upozorio je da će svi koji protestuju biti smatrani “Božijim neprijateljima”, što je zločin za koji je predviđena smrtna kazna.Iranske vlasti su najavile moguće zaoštravanje represije nad najvećim antivladinim protestima u posljednjih nekoliko godina, a Revolucionarna garda okrivljuje teroriste za nemire i obećava zaštitu sistema.

Protesti su počeli 28. decembra kao odgovor na rastuću inflaciju, ali su brzo prerasli u političke, s zahtjevima za kraj klerikalne vladavine. Vlasti optužuju SAD i Izrael za podsticanje nemira.

Američki predsjednik Donald Tramp u posljednje vrijeme više puta je prijetio intervencijom i upozorio iranske vlasti da ne koriste silu protiv demonstranata, poručivši da su SAD “spremne da pomognu”.

Izrael nije najavio intervenciju, iako su tenzije između Teherana i Jeruzalema visoke zbog iranskih nuklearnih i raketnih programa.

