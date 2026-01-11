Daily Mail: Tramp naredio pravljenje plana vojne invazije na Grenland, generali ga nisu poslušali

Američki predsjednik Donald Tramp dao je nalog komandantima specijalnih snaga da pripreme plan za moguću invaziju na Grenland, tvrdi britanski Daily Mail.Prema pisanju tog lista, politički “jastrebovi” bliski Trampu, ohrabreni uspjehom američke vojne operacije u Venecueli 3. januara, tokom koje su zarobljeni predsjednik Nikolas Maduro i njegova supruga, zalažu se za brzo djelovanje kako bi Sjedinjene Američke Države preuzele kontrolu nad Grenlandom prije eventualnog poteza Rusije ili Kine.

Navodi se da je Tramp zadužio Združenu komandu za specijalne operacije (JSOC) da razradi plan invazije, ali da se Združeni štab američke vojske protivi toj ideji, smatrajući je nezakonitom i bez podrške Kongresa.Kako se tvrdi, tim koji radi na planu preuzimanja Grenlanda predvodi Stiven Miler, jedan od najtvrđih i najradikalnijih članova Trampovog kabineta. U međuvremenu, lideri političkih stranaka na Grenlandu u petak su jasno poručili da “ne žele biti Amerikanci, ne žele biti Danci, već žele biti Grenlanđani”, reagujući na Trampove izjave o interesu za to ostrvo,piše Avaz

Govoreći na jednom događaju u Bijeloj kući, Tramp je izjavio da će SAD “učiniti nešto po pitanju Grenlanda, sviđalo se to nekome ili ne”, uz obrazloženje da bi u suprotnom Rusija ili Kina mogle preuzeti ostrvo, što, prema njegovim riječima, Vašington ne može dopustiti.

Dodao je i da bi volio postići dogovor “na lak način”, ali da će, ukoliko to ne bude moguće, “učiniti to na teži način”. Ovakve izjave izazvale su brojne osude, posebno u Evropi, gdje su upozorili da bi takav potez mogao imati ozbiljne posljedice, uključujući i dovođenje u pitanje opstanka NATO saveza.

Facebook komentari